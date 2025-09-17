Україна накопичила газові запаси, які покривають 80-90% потреб на зимовий період, але для проходження четвертого опалювального сезону після початку російського вторгнення країні потрібно додатково до $1 млрд на паливо. Про це 17 вересня пише Reuters з посиланням на представників галузі та аналітиків.

Деталі

Протягом двох років Росія атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб послабити її військовий потенціал і мораль цивільних. Це значно скоротило виробництво газу та електроенергії, а удари тривають майже щодня.

За даними Юрія Бойка з «Укренерго», у сховищах 11 млрд куб. м газу – понад 80% від цілі уряду в 13,2 млрд куб. м. ExPro оцінює запаси в 12 млрд куб. м (90%). Україні потрібно ще 1-2 млрд куб. м газу з власного видобутку чи імпорту з Європи, що коштуватиме $500-1000 млн, за розрахунками Reuters.

Подальші атаки можуть змусити переглянути цілі. Минулої зими відключення електрики тривали до 18 год на добу. «Пошкодження газової інфраструктури змусить шукати дорогі ресурси», – каже Бойко.

Минулого сезону запаси в 12,8 млрд куб. м виявилися недостатніми через російські атаки, що поставило Україну на межу газового блекауту, зазначив Сергій Макогон, екскерівник газотранспортної системи. Він оцінює потребу в імпорті в 1-1,5 млрд куб. м за $900 млн.

За словами Олександра Харченка з Центру енергетичних досліджень, атаки скоротили видобуток на 0,5 млрд куб. м минулої зими, а бажаний запас – 14 млрд куб. м. До війни Україна видобувала 55 млн куб. м газу на день (до 20 млрд куб. м на рік), але поточні дані засекречені.

Основний імпорт газу йде з Угорщини, зростають поставки з Польщі. Інтерконектори дозволяють імпортувати понад 60 млн куб. м на день, що покриває потреби в критичних ситуаціях. Польща планує збільшити пропускну здатність до 4 млрд куб. м на рік до 2026 року.

Україна також планує імпорт СПГ із США через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу. Імпорт безпечніший за накопичення через атаки на сховища, зазначив Андрій Коболєв, ексглава «Нафтогазу». Україна має найбільші в Європі сховища на 30 млрд куб. м, але якщо торік там зберігали 3 млрд куб. м західні компанії, то цього року – жодного через посилення атак.

Контекст

Україна планує накопичити 13,2 млрд куб. м газу в підземних сховищах до опалювального сезону 2025–2026 років для забезпечення енергетичної безпеки в умовах війни. З них 4,5 млрд куб. м планується імпортувати, а решту отримати з власного видобутку. За словами міністра Олексія Кулеби, у серпні в сховища закачано 11 млрд куб. м газу, що становить 80% від цільового обсягу.

Для закупівель газу в першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» залучив €430 млн від ЄБРР та уряду Норвегії, що дозволило імпортувати 1 млрд куб. м газу. Компанія також веде переговори про залучення €1 млрд для імпорту додаткових 2 млрд куб. м газу.