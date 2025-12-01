Країни ОПЕК+ 30 листопада остаточно затвердили попереднє рішення про тримісячну паузу в нарощуванні видобутку нафти на перший квартал 2026 року. Йдеться у повідомленні за підсумками засідання. Загальна угода про координацію обсягів видобутку залишиться чинною до 31 грудня 2026 року. Крім того, зберігається механізм оперативного реагування на коливання ринкової конʼюнктури.

Деталі

Спільний моніторинговий комітет й надалі відстежуватиме динаміку глобального нафтового ринку, рівні виробництва та виконання угод учасниками альянсу. Засідання комітету проходитимуть кожні два місяці, а за потреби він зможе ініціювати позачергові наради чи повноцінне міністерське обговорення для коригування стратегії видобутку.

Наступне таке міністерське засідання заплановано на 7 червня 2026 року.

На тлі цих заяв ціни на нафту продемонстрували помітне зростання: фʼючерси на WTI підскочили майже на 2% – до $59,6 за барель у понеділок, досягнувши максимуму за понад тиждень, тоді як Brent зріс на аналогічні 2% – до $63,5 за барель.

Трейдери також враховували свіжі геополітичні ризики, зокрема загострення риторики президента США Дональда Трампа щодо Венесуели напередодні – він попередив про можливе «закриття» повітряного простору країни, хоча згодом помʼякшив цю заяву.

Водночас потенціал подальшого підйому цін стримується перспективами мирної угоди між Росією та Україною, яка може призвести до зняття санкцій з російської нафти й зростання глобальної пропозиції. Загалом у листопаді ціни на нафту зафіксували четвертий місячний спад поспіль через тривалі побоювання надлишку пропозиції на ринку.

Контекст

Фахівці вказують на значний надлишок нафти на світовому ринку, насамперед через можливі наслідки американських санкцій проти російського експорту. Росія продовжує залишатися основним джерелом невизначеності після запровадження санкцій щодо «Роснефти» та «Лукойлу», а також через удари по енергетичній інфраструктурі в ході війни в Україні.

У листопаді 2025 року доходи російського бюджету від продажу нафти та газу впали на близько 35% порівняно з листопадом попереднього року – до близько 520 млрд рублів (приблизно €5,7 млрд).