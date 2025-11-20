У ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного удару по Рязанському нафтопереробному заводу (НПЗ) «Роснафти». Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Минулого тижня НПЗ вже зупиняв роботу після атаки українського безпілотника.

Деталі

Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється, йдеться у повідомленні.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю понад 17 млн тонн нафти на рік, входить до переліку найбільших російських НПЗ.

Завод випускає бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

НПЗ виготовляє в середньому 840 000 тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил окупантів.

Контекст

18 листопада стало відомо, що Рязанський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українського безпілотника в ніч на 15 листопада.

З початку 2025 року Україна значно активізувала удари дронами по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах, намагаючись підірвати ключове джерело валютних надходжень Кремля – експорт нафти та нафтопродуктів, які фінансують війну.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що системні атаки вже могли призвести до скорочення запасів бензину в Росії приблизно на 20%. Детальний огляд уражених об’єктів та їхніх наслідків – у матеріалі Forbes.

Експорт російської нафти морем зменшується вже четвертий тиждень поспіль, що разом із падінням цін на неї впливає на доходи Кремля. Зокрема, минулого тижня доходи РФ від експорту нафти впали до найнижчого рівня за два з половиною роки – приблизно до $1,2 млрд, повідомив Bloomberg із посиланням на дані, зібрані на основі відстеження руху танкерів.