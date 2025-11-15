У ніч на 15 листопада російська ракета влучила в логістичний хаб СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» в Дніпрі – одного з двох найбільших фармдистриб’юторів країни, повідомляє ЕП з посиланням на компанію. Він став другим втраченим обʼєктом «Оптіма-Фарм» за місяць.
Ключові факти
- Склад СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» у Дніпрі був повністю знищений унаслідок російського удару 15 листопада.
- Ніхто зі співробітників не постраждав, повідомили ЕП у компанії.
- Обсяг збитків в компанії не повідомили.
Контекст
Внаслідок російської атаки 25 жовтня був повністю знижений центральний склад «Оптіма-Фарм». Компанія зазнала понад $100 млн збитків, розповів Forbes Ukrane 26 жовтня СFО СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» Артем Супрун.
Площа центрального складу була близько 29 000 кв. м. «На щастя, обійшлося без жертв», – уточнив тоді Супрун.
Загалом це вже щонайменше третя атака на компанії з початку 2025-го — також склади компанії були пошкоджені росіянами 28 серпня.
Спільне українсько-естонське підприємство СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» є одним із провідних постачальників лікарських засобів і медичних товарів в Україні. Компанія співпрацює з більш ніж 500 українськими та міжнародними виробниками.
У 2024-му компанія мала виторг понад 69 млрд грн і входила до топ-15 найбільших компаній України.
