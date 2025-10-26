Внаслідок російської атаки 25 жовтня на столицю центральний склад одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» повністю зруйновано. Цю інформацію Forbes Ukraine підтвердив CFO компанії Артем Супрун. За його словами, офісне приміщення серйозно пошкоджене та непридатне для подальшого використання.

Ключові факти

Використовуючи балістичні ракети, росіяни вдарили по районах Дарницькому та Деснянському в Києві 25 жовтня.

Внаслідок ракетного удару центральний склад повністю зруйновано, офісне приміщення серйозно пошкоджене та непридатне для подальшого використання, зазначає CFO СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» Артем Супрун.

«На щастя, обійшлося без жертв», – уточнює він.

Площа центрального складу була близько 29 000 кв. м.

«Оціночно збитки перетнули $100 млн», – каже Супрун.

Контекст

Це вже другий удар по активам компанії у 2025-му році: раніше, 28 серпня, були пошкоджені склади.

Спільне українсько-естонське підприємство СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» є одним із провідних постачальників лікарських засобів і медичних товарів в Україні. Компанія співпрацює з більш ніж 500 українськими та міжнародними виробниками.

У 2024-му компанія мала виторг понад 69 млрд грн і входила до топ-15 найбільших компаній України.