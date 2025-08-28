Унаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 28 серпня було знищено фармацевтичний склад компанії СП «Оптіма-Фарм, ЛТД». Про це повідомила пресслужба компанії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Внаслідок атаки знищено складське приміщення та запаси медикаментів. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначили в повідомленні.
- У компанії додали, що оцінка збитків і наслідків обстрілу буде завершена найближчим часом.
Контекст
Спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм» є одним із провідних постачальників лікарських засобів і медичних товарів в Україні. Компанія співпрацює з більш ніж 500 українськими та міжнародними виробниками.
Разом із «БаДМ» вони є найбільшими гравцями на ринку оптової торгівлі ліками, контролюючи у 2022–2023 роках понад 85% ринку. За даними YouControl, виторг «Оптіма-Фарм», що належить Андрію Губському, у минулому році перевищив 69 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.