Унаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 28 серпня було знищено фармацевтичний склад компанії СП «Оптіма-Фарм, ЛТД». Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

«Внаслідок атаки знищено складське приміщення та запаси медикаментів. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначили в повідомленні.

У компанії додали, що оцінка збитків і наслідків обстрілу буде завершена найближчим часом.

Контекст

Спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм» є одним із провідних постачальників лікарських засобів і медичних товарів в Україні. Компанія співпрацює з більш ніж 500 українськими та міжнародними виробниками.

Разом із «БаДМ» вони є найбільшими гравцями на ринку оптової торгівлі ліками, контролюючи у 2022–2023 роках понад 85% ринку. За даними YouControl, виторг «Оптіма-Фарм», що належить Андрію Губському, у минулому році перевищив 69 млрд грн.