Освітній застосунок «Мрія» запрацює по всіх школах вже цього тижня – Федоров

Цього тижня відбудеться запуск освітньої платформи «Мрія» для всіх шкіл. Про це заявив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 7 квітня.

Деталі

Міністерство освіти і науки оголосило, що платформа принесе навчання, яке захоплює дітей, учителів, батьків і навіть бізнес. Уже 8 квітня стартує «Мрія Постосвіта» – головна EdTech-подія року від МОН і Мінцифри, повідомили у відомстві.

Захід відкритий для освітян, батьків, учнів, соціально відповідального бізнесу, EdTech-компаній і медіа. На події презентують інструменти штучного інтелекту для вчителів, гейміфікацію навчання, дашборд із результатами для батьків і план підключення нових шкіл до «Мрії».

Федоров додав, що платформа запрацює в кожній школі вже цього тижня.

Контекст

Застосунок «Мрія» створюють Мінцифри та МОН за підтримки програми EGAP від Фонду Східна Європа. Проєкт фінансуватимуть із держбюджету та міжнародної допомоги.

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував розробку «Мрії», зазначивши, що застосунок підбиратиме рекомендації для кожної дитини на основі її талантів і освітнього шляху. Віцепрем’єр Михайло Федоров прогнозує, що аудиторія «Мрії» перевищить кількість користувачів «Дії». Він додав, що подібного проєкту на державному рівні у світі ще не було, хоча Південна Корея працює над схожою цифровізацією освіти.

У лютому 2024 року Кабмін ухвалив постанову про запуск «Мрії». На першому етапі застосунок міститиме профіль учня з програмами розвитку та шкалою успішності, мультимедійні матеріали, дані про освітній процес і Мрія-ID – унікальний документ, еквівалентний учнівському квитку. Мінцифри зазначає, що «Мрія» автоматизує управління школами, підвищить безпеку та зв’язок із державою завдяки штучному інтелекту, зменшивши навантаження на вчителів і відкривши нові можливості для учнів і батьків.

Федоров наголосив, що «Мрія» стане новим підходом до освіти, допоможе самореалізації, надасть доступ до знань і можливість будувати індивідуальні траєкторії навчання. У застосунку буде бібліотека контенту, інформація про курси, позашкільні заняття, олімпіади, гуртки та відео.