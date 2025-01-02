Стрілянина в Чорногорії: щонайменше 12 загиблих, серед них є діти

У місті Цетинє, розташованому за 30 кілометрів від столиці Чорногорії, 1 січня чоловік із вогнепальною зброєю вбив щонайменше 12 людей, зокрема двох неповнолітніх, і серйозно поранив ще чотирьох. Про це повідомило Associated Press посилаючись на міністра внутрішніх справ Чорногорії Даніло Шарановича.

Деталі

Поліція ідентифікувала зловмисника як 45-річного Ако Мартиновича. Після масштабного переслідування стало відомо, що він наклав на себе руки. Комісар поліції Лазар Щепанович уточнив, що чоловік вистрілив собі в голову, коли правоохоронці оточили будівлю, де він переховувався. Мартинович помер дорогою до лікарні.

Напад стався близько 17:30. За словами поліції, Мартинович спочатку перебував у барі разом із іншими відвідувачами. Після бійки він пішов додому, узяв зброю і відкрив вогонь. Нападник убив чотирьох осіб у барі, а потім продовжив стрілянину ще в трьох різних місцях.

Зловмисник намагався вбити ще чотирьох людей, після чого втік на автомобілі, який згодом знайшли, говорять правоохоронці. Раніше Мартинович мав судимості за насильницьку поведінку та незаконне володіння зброєю.

Президент Чорногорії Яков Мілатовіч висловив шок і глибоке співчуття через трагедію. Премʼєр-міністр Мілойко Спаїч відвідав поранених у лікарні та оголосив триденну жалобу в країні.

Контекст

Незважаючи на суворі закони про володіння зброєю, Західні Балкани, включаючи Чорногорію, залишаються регіоном із високою концентрацією вогнепальної зброї, значна частина якої походить з часів конфліктів 1990-х років.

Країна входить до числа найбільш озброєних країн Європи за кількістю зброї на душу населення. Станом на 2017 рік у країні на кожні 100 осіб припадало близько 39,1 одиниць вогнепальної зброї – один із найвищих показників у регіоні, пише Euronews.