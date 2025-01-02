Стрілянина в Чорногорії: щонайменше 12 загиблих, серед них є діти

У місті Цетинє, розташованому за 30 кілометрів від столиці Чорногорії, 1 січня чоловік із вогнепальною зброєю вбив щонайменше 12 людей, зокрема двох неповнолітніх, і серйозно поранив ще чотирьох. Про це повідомило Associated Press посилаючись на міністра внутрішніх справ Чорногорії Даніло Шарановича.
Деталі
- Поліція ідентифікувала зловмисника як 45-річного Ако Мартиновича. Після масштабного переслідування стало відомо, що він наклав на себе руки. Комісар поліції Лазар Щепанович уточнив, що чоловік вистрілив собі в голову, коли правоохоронці оточили будівлю, де він переховувався. Мартинович помер дорогою до лікарні.
- Напад стався близько 17:30. За словами поліції, Мартинович спочатку перебував у барі разом із іншими відвідувачами. Після бійки він пішов додому, узяв зброю і відкрив вогонь. Нападник убив чотирьох осіб у барі, а потім продовжив стрілянину ще в трьох різних місцях.
- Зловмисник намагався вбити ще чотирьох людей, після чого втік на автомобілі, який згодом знайшли, говорять правоохоронці. Раніше Мартинович мав судимості за насильницьку поведінку та незаконне володіння зброєю.
- Президент Чорногорії Яков Мілатовіч висловив шок і глибоке співчуття через трагедію. Премʼєр-міністр Мілойко Спаїч відвідав поранених у лікарні та оголосив триденну жалобу в країні.
Контекст
Незважаючи на суворі закони про володіння зброєю, Західні Балкани, включаючи Чорногорію, залишаються регіоном із високою концентрацією вогнепальної зброї, значна частина якої походить з часів конфліктів 1990-х років.
Країна входить до числа найбільш озброєних країн Європи за кількістю зброї на душу населення. Станом на 2017 рік у країні на кожні 100 осіб припадало близько 39,1 одиниць вогнепальної зброї – один із найвищих показників у регіоні, пише Euronews.
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