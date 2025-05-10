Пакистан розпочав великомасштабну військову операцію проти Індії. Що відомо

Пакистан у ніч на 10 травня розпочав військову операцію проти Індії під назвою Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»), атакувавши індійські авіабази та склади ракет. Про це заявив уряд Пакистану.

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Операція спрямована на ураження ключових стратегічних об’єктів в Індії, пише Geo TV посилаючись на джерела. Пакистанська армія повідомила про знищення складу надзвукових ракет BrahMos (протикорабельна ракета «вода – земля», розроблена на основі російської П-800 «Онікс») у Беасі, який належить індійсько-російському підприємству.

Також удари завдано по авіабазах Удхампур у Кашмірі та Патханкот у Пенджабі. Загалом, за твердженням Пакистану, уражено 25 цілей, включно з системою ППО С-400 в Адампурі. Ці дії назвали відповіддю на атаки Індії по пакистанських базах Нур-Хан, Мурід і Шоркот.

Крім того, Пакистан здійснив масштабну кібератаку на індійські урядові сайти, енергетичний сектор, телекомунікації та транспортну інфраструктуру, реагуючи на «військову ескалацію» з боку Індії.

Прем’єр-міністр Пакистану Шебхаз Шаріф скликав засідання Національного командування, яке відповідає за рішення щодо ядерного арсеналу країни.

Індія, у свою чергу, звинуватила Пакистан у «відвертій ескалації» та атаці дронами, які, за її твердженням, були знищені. Індійські військові також завдали ударів по Пакистану, які, за даними Ісламабада, відбулися ще до початку пакистанської операції.

Пакистан закрив свій повітряний простір, а Індія – 32 аеропорти. У прикордонних районах Кашміру зафіксовано сутички, повідомляють ЗМІ.

Пакистан, за даними індійської сторони, почав стягувати війська до спільного кордону, що, на думку Нью-Делі, може свідчити про підготовку до наступальних дій і загрозу подальшої ескалації конфлікту.

«Збройні сили Індії перебувають у стані підвищеної бойової готовності», – заявила представниця індійської армії полковник Софія Куреші, пише BBC.

Офіційний Ісламабад поки що не коментував ці звинувачення.

Контекст

22 квітня біля міста Пахалгам у контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір бойовики атакували групу туристів, відкривши по них вогонь. У результаті загинуло 26 осіб. Відповідальність узяло раніше невідоме угруповання «Кашмірський опір». Індія звинуватила Пакистан у причетності, але той відкидає звинувачення.

У відповідь на напад Нью-Делі призупинило дію Індуського водного договору 1960 року, який регулює розподіл вод річкової системи Інду. Згідно з угодою, Індія контролює східні річки (Сатледж, Біас, Раві), а Пакистан – західні (Інд, Джелам, Чинаб). Договір забезпечує обмін гідрологічними даними та співпрацю, запобігаючи використанню води як важеля тиску, наприклад, під час конфліктів. Крім того, Індія закрила єдиний наземний прикордонний пункт, скоротила дипломатичну присутність, анулювала всі візи пакистанцям.

Пакистан у відповідь скасував візи для громадян Індії, заборонив прольоти індійських авіакомпаній і зупинив торгівлю з Індією.

У ніч на 7 мая Індія розпочала військову операцію «Сіндур», у рамках якої атакувала дев’ять об’єктів на території Пакистану.