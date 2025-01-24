Путін готовий обговорити з Трампом ціни на нафту і прокоментував можливість прямих переговорів із Зеленським

Надто низькі або надто високі ціни на нафту можуть бути шкідливими як для Росії, так і для США, сказав президент РФ Володимир Путін в інтервʼю державному телеканалу «Росія» 24 січня, коментуючи заяву Дональда Трампа щодо зниження цін. Він заявив, що готовий обговорити це питання на зустрічі з президентом США. Стосовно мирних переговорів із президентом Володимиром Зеленським він сказав, що в Україні діє заборона на прямі перемовини з ним.

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Росія ніколи не відмовлялася від контактів з адміністрацією США, повторив учергове Путін. «З нинішнім президентом США у мене завжди були ділові, але водночас прагматичні стосунки, довірчі, я сказав би. І я не можу не погодитися з ним у тому, що якби він був президентом, якби в нього в 2020 році не вкрали перемогу, то може бути й не було тієї кризи в Україні, яка виникла в 2022 році», – сказав Путін.

Президентам «краще зустрітися, спираючись на реалії сьогоднішнього дня, поговорити спокійно за всіма тими напрямками, які становлять інтерес як для США, так і для Росії», сказав очільник Кремля.

За його словами, США, як і Росія, є одним із найбільших не лише виробників, а й споживачів нафти у світі, тому надто низькі чи надто високі ціни на нафту начебто «шкідливі обом країнам». «Це означає, що як для нашої, так і для американської економіки і занадто високі ціни – погано, тому що виробляти треба всередині країни, використовуючи енергоносії, потрібно виробляти інші товари всередині країни. І дуже низькі ціни теж дуже погано, тому що це підриває інвестиційні можливості енергетичних компаній», – додав він.

На його думку, країнам є що обговорити, зокрема, й інші енергетичні питання, «які можуть бути взаємно цікавими». «Сумніваюся, що пан Трамп, навіть якщо ми чуємо про можливість додаткових санкцій проти Росії, ухвалить рішення, які можуть завдати шкоди економіці самих США», – пояснив він.

Стосовно перемовин про завершення війни в Україні, Путін заявив, що «готовий» до них, але заявив, що президент Володимир Зеленський запровадив заборону на переговори з ним. «Якщо в рамках чинної нормативної бази переговори розпочнуться, то вони будуть, строго кажучи, нелегітимними, а отже, й результати цих переговорів можна буде оголосити нелегітимними», – сказав Путін.

Він заявив, що міжнародні партнери повинні змусити Зеленського скасувати указ про заборону перемовин.

Контекст

Україна відмовляється від переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, йдеться у рішенні РНБО від 30 вересня 2022 року. Воно констатувало неможливість проведення переговорів з Путіним і передбачало здійснення заходів щодо посилення обороноздатності України.

15 січня 2025 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з президентом Росії Володимиром Путіним, відповідне рішення РНБО ще в силі. На уточнююче питання, наскільки жорстка ця позиція Києва, він відповів: «Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне».

Радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці, повідомили раніше джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією.

22 січня Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо президент РФ Володимир Путін не укладе мирну угоду з Україною. 23 січня президент США заявив учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що попросить Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціни на нафту. За його словами, якщо ціна впаде, конфлікт між Росією та Україною завершиться негайно.