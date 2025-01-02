Митники отримали нові мобільні рентгенівські сканери для перевірок авто (фото)

Митники на трьох пунктах пропуску на кордонах зі Словаччиною, Румунією та Молдовою отримали п’ять новітніх мобільних рентгенівських сканерів, які будуть сприяти виявленню прихованих товарів у транспортних засобах. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби. Сканери закуплено проєктом USAID «Економічна підтримка України».

Деталі

Нові сканери значно скоротять час митного оформлення та зменшать вплив людського фактору, говорять митники. Два нових пристрої найближчим часом вже будуть встановлені в автомобільних пунктах пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією та «Ужгород-Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.

До січня 2025 року третій сканер буде розміщений на поромному пункті пропуску «Орлівка-Ісакча» на кордоні з Румунією, що є важливим торговим маршрутом до Південної Європи та Туреччини. Ще два сканери планується встановити в квітні 2025 року на пунктах пропуску «Рені – Джурджулешти» на кордоні з Молдовою та «Дякове-Халмеу» на кордоні з Румунією.

Мобільні сканери, здатні здійснювати неінтрузивний огляд, дозволяють значно скоротити час митного контролю без необхідності відкриття транспортних засобів або багажу. Це позитивно вплине на товарообіг, забезпечивши більшу ефективність роботи митних органів, заявили у Держмитслужбі.

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Контекст

Нелегальна торгівля тютюновими виробами залишається актуальною проблемою для багатьох країн. В Україні це проявляється через контрабанду, ухилення від сплати податків під час виробництва чи реалізації сигарет, а також контрафактне виробництво.

Війна сприяла зростанню частки нелегального тютюнового ринку до рекордних 20%. У МАФах, на розкладках та в Telegram-каналах можна було знайти не лише підробки відомих брендів, а й товари, які нібито мали потрапити в магазини duty free.

У 2024 році очікувалося, що тіньовий ринок тютюну скоротиться хоча б удвічі. Фінансовий комітет Верховної Ради позитивно оцінював роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке активно бореться з нелегальним ринком. Підставою для цього стало проведення обшуків та слідчих дій на п’яти тютюнових фабриках, які підозрюються у виробництві контрафактної продукції.

Однак, понад два місяці після цих обшуків, тіньовий ринок тютюну почав відновлювати свої позиції. Цього разу контрафактну продукцію стали виробляти не тільки на «сірих» фабриках, але й у «гаражах». Чому боротьба з детінізацією тютюнової галузі не дала результату та чи є можливість подолати цей один із найбільших тіньових ринків країни? Читайте у матеріалі Forbes.