Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова офіційно залишає посаду. Статус першого заступника отримав інший член правління Нацбанку – Сергій Ніколайчук. Профільного заступника на місце Рожкової поки не призначено.
Деталі
- Ніколайчук продовжить очолювати напрям монетарної політики, в який входять три департаменти – монетарної політики та економічного аналізу, статистики і звітності та міжнародного співробітництва.
- В його підпорядкування перейде вертикаль, яку раніше очолювала Рожкова. Це три департаменти: методології регулювання банків, небанківських установ, а також фінстабільності.
- НБУ продовжить шукати нову людину на блок монетарної політики Ніколайчука.
Контекст
Ніколайчук прийшов у Нацбанк у червні 2004-го на посаду економіста і відповідав за розробку макроекономічних моделей і їх використання в процесі прогнозування. З 2008-го до 2013-го очолював управління методології, аналізу та прогнозування платіжного балансу.
З квітня 2013-го до кінця 2014-го обіймав посаду заступника директора генерального економічного департаменту. У січні 2015-го отримав посаду директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу, де працював до вересня 2019-го.
Далі сім місяців був заступником міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке тоді очолював Тимофій Милованов. До його напрямів у міністерстві входили аналітична підтримка рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз та залучення інвестицій.
У листопаді 2022-го Нацбанк представив нову вертикаль підпорядкування «Фінансова стабільність», очільницею якого і стала Рожкова. У цю вертикаль входять департаменти: методології регулювання діяльності банків, небанківських фінансових установ, а також фінансової стабільності.
Посаду першої заступниці голови Нацбанку Рожкова отримала в червні 2018-го. З 3 червня 2020-го була в.о. голови правління НБУ до призначення Кирила Шевченка у липні 2020-го.
В НБУ Рожкова прийшла у 2015-му. До цього вона працювала в різних банках. Зокрема, обіймала посаду директора фіндепартаменту у Райффайзен Банку, заступника голови правління Erste Bank, Платинум банку та Фінбанку.
Термін повноважень першої заступниці голови Нацбанку Рожкової закінчився понад два місяці тому.
