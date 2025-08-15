Forbes Digital підписка
Совет НБУ уволил Екатерину Рожкову. Первым заместителем главы стал Сергей Николайчук

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

1 хв читання

Сергій Ніколайчук, НБУ /Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Сергей Николайчук стал первым заместителем главы НБУ Андрея Пышного Фото Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова официально покидает должность. Статус первого заместителя получил другой член правления Нацбанка – Сергей Николайчук. Профильный заместитель на место Рожковой пока не назначен.

  • Николайчук продолжит возглавлять направление монетарной политики, в которое входят три департамента – монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, международного сотрудничества.
  • В его подчинение перейдет вертикаль, которую ранее возглавляла Рожкова. Это три департамента: методология регулирования банков, небанковских учреждений, а также финстабильности.
  • НБУ продолжит искать нового человека на блок монетарной политики Николайчука.

Контекст

Николайчук пришел в Нацбанк в июне 2004 года на должность экономиста и отвечал за разработку макроэкономических моделей и их использование в процессе прогнозирования. С 2008-го по 2013-й возглавлял управление методологии, анализа и прогнозирования платежного баланса.

С апреля 2013-го по конец 2014-го занимал должность заместителя директора генерального экономического департамента. В январе 2015-го получил должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа, где работал до сентября 2019-го.

Далее семь месяцев был заместителем министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое тогда возглавлял Тимофей Милованов. В его направления в министерстве входили аналитическая поддержка решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций.

В ноябре 2022-го Нацбанк представил новую вертикаль подчинения «Финансовая стабильность», главой которого и стала Рожкова. В эту вертикаль входят департаменты: методология регулирования деятельности банков, небанковских финансовых учреждений, а также финансовой стабильности.

Пост первого заместителя главы Нацбанка Рожкова получила в июне 2018-го. С 3 июня 2020 года была и.о. главы правления НБУ до назначения Кирилла Шевченко в июле 2020 года.

В НБУ Рожкова пришла в 2015 году. До этого она работала в разных банках. В частности, занимала должность директора финдепартамента в Райффайзен Банке, заместителя главы правления Erste Bank, Платинум банка и Финбанка.

Срок полномочий первого заместителя главы Нацбанка Рожковой истек более двух месяцев назад.

