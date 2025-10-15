У Німеччині помер український ресторатор Ігор Сухомлин. Йому було 53 роки. Про смерть повідомила у Facebook його дружина Христина.

Деталі

«14 жовтня пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина, – написала вона. – Він боровся до останнього, але хвороба перемогла».

Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування, поховання праху відбудеться у Барселоні, додала Христина Сухомлин.

Контекст

Ігор Сухомлин народився у 1972 році у Чернігові.

Він не планував займатися ресторанним бізнесом. «Починав із токаря», – розповідав він в інтервʼю Forbes у червні 2025-го. Згодом створив дві маркетингові агенції у Чернігові та Києві, а перед кризою 2008-го продав їх. Перші заклади – ресторан «Велюров» і «Varenik’s паб».

Також Сухомлин створив мережу кавʼярень «Чашка», вареничні «Балувана Галя» та піцерії Mimosa Brooklyn Pizza, ресторан «Рута» в Мюнхені. За франшизою працюють Mimosa в Таллінні та Варшаві.