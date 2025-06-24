Співвласник Mimosa Brooklyn Pizza Ігор Сухомлин останнім часом витрачає чимало часу на суперечки. Він судиться з мережею заморожених напівфабрикатів «Галя Балувана» за право використання торгової марки. Попри це Сухомлин відкриває нові заклади у Європі та думає про розвиток в Україні. Як йому вдається це поєднувати?
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