У жовтні виробництво електроенергії на газотурбінних і газопоршневих установках зросло в 3,7 рази, повідомила пресслужба «Укренерго» . Зростає й кількість систем зберігання енергії.

Деталі

За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст лише цього виду генерації в Україні цьогоріч, станом на жовтень, склав 270%.

Зростання стало можливим завдяки активній участі приватного сектору, який дедалі частіше інтегрує резервні установки живлення у загальний ринок електроенергії. «Що стосується установок зберігання енергії (УЗЕ) – зростання їх обсягу також є відчутним», – додало НЕК «Укренерго».

«Дуже важливим є відвертий діалог з бізнесом та промисловістю. Зокрема, щодо залучення встановлених приватними власниками резервних установок живлення до роботи на ринку електроенергії. Це важливо для прискорення побудови системи розподіленої генерації», – заявив під час зустрічі голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

Компанія повідомила і про збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії у жовтні до 2,1 ГВт. Для розширення технічних можливостей триває робота у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR).

Контекст

Із 1000 МВт розподіленої газової генерації, будівництво і запуск якої президент України Володимир Зеленський анонсував на 2024 рік, наприкінці грудня до мережі було підключено лише 168 МВт, повідомляли в «Укренерго» на початку року.

Газову генерацію не будують за шість місяців, пояснювала ще в червні Олена Зеркаль, дипломатка і керівниця проєкту з відновлення критичної інфраструктури ПРООН. Пошук турбін, місця для їх встановлення, розробка проєкту, підключення, навчання персоналу займають, за її словами, щонайменше рік.

Що ще пішло не так, читайте у статті «Завідомо нереалістичний план».