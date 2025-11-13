Стартап Cursor, який створює популярний серед програмістів інструмент для написання коду за допомогою штучного інтелекту, залучив $2,3 млрд при оцінці $29,3 млрд. Це майже у 12 разів більше, ніж компанія коштувала в січні, пише WSJ .

Деталі

Раунд очолили венчурні фонди Accel і Coatue, новий інвестор стартапу. У ньому також взяли участь Thrive Capital, DST Global та технологічні гіганти Google і Nvidia, яких Cursor запросила «для поглиблення партнерства».

Google надає стартапу хмарні та ШІ-сервіси, тоді як Nvidia є корпоративним клієнтом. Її CEO Дженсен Хуанг неодноразово високо оцінював роботу Cursor у публічних виступах.

У жовтні компанія представила власну ШІ-модель Composer, яка має потенціал зменшити залежність від сторонніх моделей і підвищити прибутковість. Залучені кошти Cursor планує спрямувати на розвиток цієї моделі та технічні дослідження.

Компанія відхилила пропозиції про поглинання від кількох великих ШІ-гравців, повідомляють джерела видання, знайомі з ситуацією.

Контекст

Cursor заснували четверо випускників Массачусетського технологічного інституту, яким зараз близько 25 років. Їхній інструмент, запущений у 2023 році, використовує ШІ для автодоповнення, редагування та рецензування коду, підлаштовуючись під стиль розробника. Cursor дозволяє перемикатися між різними ШІ-моделями – від OpenAI до Anthropic і Google. Така гнучкість зробила його улюбленим інструментом серед розробників і керівників технологічних компаній, зокрема CEO Nvidia Дженсена Хуанга та CEO Stripe Патріка Коллісона.

Cursor став одним із найпомітніших прикладів успішного стартапу, який зумів вибудувати бізнес поверх моделей OpenAI, Anthropic і Google. Інвестори розглядають його як тест на те, чи може незалежна компанія масштабуватися в епоху домінування великих ШІ-гравців.