Стартап Cursor, создающий популярный среди программистов инструмент для написания кода с помощью искусственного интеллекта, привлек $2,3 млрд при оценке $29,3 млрд. Это почти в 12 раз больше, чем компания стоила в январе, пишет WSJ .

Подробности

Раунд возглавили венчурные фонды Accel и Coatue, новый инвестор стартапа. В нем также участвовали Thrive Capital, DST Global и технологические гиганты Google и Nvidia, которых Cursor пригласила «для углубления партнерства».

Google предоставляет стартапу облачные и ИИ-сервисы, в то время как Nvidia является корпоративным клиентом. Ее CEO Дженсен Хуанг неоднократно высоко оценивал работу Cursor в публичных выступлениях.

В октябре компания представила собственную ИИ-модель Composer, имеющую потенциал уменьшить зависимость от посторонних моделей и повысить прибыльность. Привлеченные средства Cursor планирует направить на развитие этой модели и технические исследования.

Компания отклонила предложения о поглощении от нескольких крупных ИИ-игроков, сообщают источники издания, знакомые с ситуацией.

Контекст

Cursor основали четыре выпускника Массачусетского технологического института, которым сейчас около 25 лет. Их инструмент, запущенный в 2023 году, использует ИИ для автодополнения, редактирования и рецензирования кода, подстраиваясь под стиль разработчика. Cursor позволяет переключаться между разными ИИ-моделями – от OpenAI до Anthropic и Google. Такая гибкость сделала его любимым инструментом среди разработчиков и руководителей технологических компаний, в частности, CEO Nvidia Дженсена Хуанга и CEO Stripe Патрика Коллисона.

Cursor стал одним из самых заметных примеров успешного стартапа, сумевшего выстроить бизнес поверх моделей OpenAI, Anthropic и Google. Инвесторы рассматривают его как тест на то, может ли независимая компания масштабироваться в эпоху доминирования крупных ИИ-игроков.