Заступник головреда The Economist та редактор журналу The World Ahead Том Стендейдж не відступає від своєї щорічної традиції публікувати власні міркування про тренди, які впливатимуть на світ у наступному році. Forbes Ukraine переказує головне з його «десятки» трендів на 2026 рік

У 2026 році світ залишиться непередбачуваним. США святкуватимуть 250 років від дня свого заснування, геополітична напруга зростатиме, а економічні та кліматичні ризики нікуди не зникнуть.

Ось десять тенденцій та факторів, за якими варто стежити у 2026-му.

250-річчя США

У 2026-му Америка святкуватиме 250-річчя свого заснування. Республіканці й демократи говоритимуть про минуле та майбутнє країни зовсім по-різному. У листопаді американці винесуть свій вердикт щодо майбутнього США на проміжних виборах до Конгресу.

Навіть якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, Дональд Трамп продовжить керувати країною шляхом залякування, митної політики та тиску.

Геополітична невизначеність

Світ перебуває у стані нової Холодної війни між блоками на чолі з США і Китаєм, або ж угода Трампа розділить планету на американську, російську та китайську сфери впливу, де кожен може робити все, що йому заманеться? Думки аналітиків розділилися.

Не варто розраховувати ні на одне, ні на інше. Трамп керується транзакційним підходом, приймає рішення інстинктивно, а не опираючись на геополітичні парадигми.

Старий глобальний порядок, побудований на правилах, буде продовжувати занепадати та розпадатися. Однак «коаліції охочих» створюватимуть нові угоди в таких сферах, як оборона, торгівля та клімат.

Мир чи війна – все одночасно

Сподіваємося, що крихкий мир у Газі вдасться підтримувати, але війна в Україні та конфлікти в Судані та Мʼянмі триватимуть.

Росія та Китай перевірятимуть відданість США своїм союзникам, провокуючи ситуації в «сірій зоні» на півночі Європи та у Південнокитайському морі.

Межа між війною та миром стає дедалі розмитішою, напруженість зростатиме в Арктиці, космосі, на морському дні та в кіберпросторі.

Виклики для Європи

Європа стикається з серйозними викликами. Вона має наростити витрати на оборону, зберегти підтримку США, стимулювати економічне зростання та розвʼязувати проблеми з великими бюджетними дефіцитами. Все це ускладнюється тим, що політика жорсткої економії може посилити підтримку населенням ультраправих партій.

Крім того, Європа прагне зберегти роль лідера у вільній торгівлі та сприянні екологічним ініціативам. Однак зробити все це одночасно неможливо. Хоча збільшення витрат на оборону може трохи сприяти економічному зростанню, його ефект буде обмеженим.

Шанс для Китаю

У Китаю є проблеми: дефляція, уповільнення зростання та промисловий надлишок. Але політика Трампа «Америка понад усе» відкриває для Пекіна нові можливості зміцнити свій глобальний вплив.

Вже зараз Китай позиціює себе як надійного партнера, активно укладає торговельні угоди, особливо з країнами глобального півдня. Прагне підтримувати відносини зі США на рівні вигідних транзакцій, а не конфронтації.

Економічні ризики

Економіка США виявилася більш стійкою до митної політики Трампа, ніж очікувалося, але вона все ж уповільнить глобальне зростання.

Оскільки багаті країни часто витрачають більше, ніж заробляють, ризик кризи на ринку облігацій зростає.

Багато чого залежатиме від того, хто замінить Джерома Пауелла на посаді голови Федеральної резервної системи в травні, оскільки політизація ФРС може спричинити ринкові потрясіння.

Занепокоєння стосовно ШІ

Необмежені витрати на розвиток інфраструктури штучного інтелекту можуть приховувати економічну слабкість США. Якщо «бульбашка» лусне, не означатиме, що сама технологія не має цінності. Але крах може мати значний економічний вплив.

Людей усе більше турбуватиме, як ШІ впливатиме на ринок праці, особливо на робочі місця для випускників та кваліфікованих спеціалістів.

Не все так погано з кліматом

Обмеження глобального потепління (середня глобальна температура підвищиться на 1,5°C до 2035 року, згідно зі звітом ООН) вже не на порядку денному, а Трамп ненавидить відновлювальні джерела енергії.

Однак, ймовірно, глобальні викиди досягли піка, чисті технології процвітають на глобальному півдні, і компанії виконуватимуть або перевищуватимуть свої кліматичні цілі. Хоча й замовчуватимуть це, щоб уникнути гніву Трампа. Геотермальна енергія – це галузь, за якою варто стежити.

Спорт та політика

Спорт для багатьох – можливість відпочити від політики. Але не у 2026 році. Чемпіонат світу з футболу проводитимуть спільно США, Канада та Мексика, але їхні напружені відносини можуть відлякати фанатів.

А «Enhanced Games», які проходитимуть у Лас-Вегасі, дозволять спортсменам використовувати допінг, це може спровокувати гучні суперечки.

Нові «чарівні пігулки»

З’являться дешевші та ефективніші препарати для схуднення на основі гормону GLP-1. Вони випускатимуться у формі пігулок, що зробить їх доступнішими.

Але чи можна вважати їх використання обманом? GLP-1–препарати розширюють дискусію про етичність використання медикаментів для підвищення результативності на значно більшу групу людей, аніж просто спортсмени чи бодібілдери.