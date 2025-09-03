Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) перебувають у нерівних умовах порівняно з іншими антикорупційними та правоохоронними органами: вони отримують суттєво нижчі зарплати. Про це заявив в інтервʼю Дзеркалу тижня керівник бюро Олександр Цивінський.

Деталі

У ДБР НАБУ, НАЗК та ВАКС неоподатковуваний мінімум для розрахунку зарплати становить 3028 грн, тоді як у БЕБ – 2102 грн, пояснив Цивінський.

Крім того, за його словами, для керівного складу інших органів держава компенсує податок на доходи фізичних осіб, але ця норма не поширюється на 500 працівників БЕБ.

Через це зарплата детектива БЕБ на 50–60% нижча, ніж у детектива ДБР, зазначив він.

Цивінський наголосив, що в таких умовах бюро не може конкурувати за кваліфікованих спеціалістів, що шкодить його «інституційному розвитку».

Пряма мова

«Рівність у бізнес-середовищі мають створювати ті, хто є рівний у своєму сегменті, а саме – БЕБ серед інших правоохоронців. Тож перезавантаженню бюро точно не допомагає дискримінаційний підхід виключно до працівників БЕБ порівняно не лише з працівниками спецорганів, але й Нацполіції, прикордонниками, працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо», – сказав Олександр Цивінський.

Контекст

На початку серпня Кабмін після паузи у майже місяць і спроб перезапустити конкурс таки призначив нового керівника БЕБ Олександра Цивінського. На цьому рішенні наполягали антикорупційні організації, міжнародні донори та бізнес.

Бюро – орган, який має розслідувати економічні злочини, зокрема справи, повʼязані з бізнесом. За майже чотири роки роботи між бізнесом та керівниками бюро склалися непрості стосунки – підприємці скаржилися на тиск з боку органу. Що в БЕБ має змінити новий очільник Цивінський? Forbes Ukraine зібрав ключові поради від українських підприємців.