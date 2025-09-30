Європейська комісія, головний антимонопольний орган ЄС, погодила угоду, за якою італійська модна компанія Prada придбає бренд Versace у Capri Holdings. Про це йдеться в пресрелізі ЄК. Вартість Versace було оцінено в $1,375 млрд.

Деталі

Угода не становить загрози для конкуренції, оскільки після злиття компанії матимуть обмежений вплив на ринку. Перевірку провели за спрощеною процедурою, повідомили в Європейській комісії.

Про угоду оголосили у квітні, її закриття очікується в другому півріччі поточного року. Вартість Versace оцінили в $1,375 млрд.

Акції Capri додають у ціні 0,4% під час попередніх торгів у вівторок.

Контекст

«Gianni Versace S.p.A.» – італійська фірма, що спеціалізується на виробництві модного одягу та предметів розкоші. Заснована в 1978 році дизайнером Джанні Версаче, компанія перейшла під керівництво його сестри Донателли після його загибелі в 1997 році.

У 2018 році Versace був придбаний американською компанією Michael Kors (нині Capri Holdings) за €1,8 млрд. Тоді сім’я Версаче отримала €150 млн у вигляді акцій Capri.

У березні цього року Донателла Версаче, одна з найвпливовіших постатей у світі моди, залишила посаду креативного директора Versace. Її місце зайняв Даріо Вітале, який раніше обіймав посаду директора з дизайну та іміджу в Miu Miu. 69-річна Донателла продовжила працювати в компанії як головна амбасадорка бренду.

За підсумками 2024 фінансового року доходи Versace знизилися на 6,6%, склавши $1,03 млрд. За прогнозами аналітиків, у 2025 році показник може впасти до $810 млн, однак уже в 2027 році очікується поступове відновлення зростання.

Очікується, що угода дасть Versace шанс на відновлення, якого Capri Holdings не змогла досягти.

Це придбання, найбільше за 112-річну історію Prada, повертає Versace під італійське управління та може зміцнити позиції Prada у конкуренції з великими люксовими гравцями, такими як LVMH і Kering SA.