Донателла Версаче залишає посаду креативного директора Versace на тлі чуток про продаж модного дому

Донателла Версаче, одна з найвідоміших дизайнерок у світі моди, залишає посаду креативного директора модного дому Versace, яку займала майже 30 років після загибелі брата Джанні. Її наступником стане Даріо Вітале, колишній директор із дизайну та іміджу Miu Miu. 69-річна Донателла ж залишиться в компанії як головна амбасадорка бренду, пише Reuters .

Деталі

Офіційний перехід відбудеться 1 квітня 2025 року. «Для мене було найбільшою честю продовжувати спадщину мого брата Джанні. Він був справжнім генієм, але я сподіваюся, що мені вдалося втілити частину його духу та наполегливості», – прокоментувала зміни Донателла Версаче.

Даріо Вітале, який раніше працював у Miu Miu – дочірньому бренді Prada, відомий стриманішим підходом до моди. Його призначення розглядається як спроба оновити імідж Versace, що останнім часом втрачає позиції на ринку розкоші.

За фінансовими звітами, у 2024 фінансовому році доходи Versace впали на 6,6% – до $1,03 млрд. Аналітики прогнозують подальше падіння до $810 млн у 2025 році, після чого очікується відновлення зростання у 2027 році.

Контекст

Зміна креативного директора збігається з чутками про можливий продаж Versace. За інформацією джерел, Prada веде переговори про купівлю бренду у Capri Holdings за приблизно €1,5 млрд ($1,6 млрд).

«Versace останнім часом втрачає актуальність і поступається конкурентам у сегменті люксової моди. Призначення Даріо Вітале може бути частиною підготовки до продажу Prada, хоча офіційного підтвердження немає», – вважає аналітик Morningstar Девід Шварц.

Перестановки у Versace є частиною ширших змін у світі моди. Бренди адаптуються до нових викликів, зокрема до уповільнення попиту на предмети розкоші в Китаї та зниження купівельної спроможності через інфляцію.

Versace, заснований Джанні Версаче у 1978 році. У 2018 році компанію придбала американська група Michael Kors (зараз Capri Holdings) за €1,8 млрд. Тоді родина Версаче отримала €150 млн у вигляді акцій Capri.