Модний дім Prada купує бренд Versace за майже $1,4 млрд

Компанія Prada SpA домовилася про придбання Versace за $1,38 млрд готівкою, прагнучи посилити свій статус найбільшої модної групи Італії. Про це пише Bloomberg 10 квітня.
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Деталі
- Компанія планує завершити угоду в другій половині цього року. Очікується, що угода дасть Versace шанс на відновлення, якого Capri Holdings не змогла досягти.
- Це придбання, найбільше за 112-річну історію Prada, повертає Versace під італійське управління та може зміцнити позиції Prada у конкуренції з великими люксовими гравцями, такими як LVMH і Kering SA, пише видання.
- Угода про придбання була укладена, попри нестабільність на глобальних ринках, спричинену тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Prada кілька місяців вела перемовини щодо купівлі модного дому, створеного Джанні Версаче у 1970-х, який прославився своїми ефектними колекціями готового одягу, взуття та аксесуарів.
Контекст
«Gianni Versace S.p.A.» – італійська фірма, що спеціалізується на виробництві модного одягу та предметів розкоші. Заснована в 1978 році дизайнером Джанні Версаче, компанія перейшла під керівництво його сестри Донателли після його загибелі в 1997 році.
У 2018 році Versace був придбаний американською компанією Michael Kors (нині Capri Holdings) за €1,8 млрд. Тоді сім’я Версаче отримала €150 млн у вигляді акцій Capri.
У березні цього року Донателла Версаче, одна з найвпливовіших постатей у світі моди, залишила посаду креативного директора Versace. Її місце зайняв Даріо Вітале, який раніше обіймав посаду директора з дизайну та іміджу в Miu Miu. 69-річна Донателла продовжила працювати в компанії як головна амбасадорка бренду.
За підсумками 2024 фінансового року доходи Versace знизилися на 6,6%, склавши $1,03 млн. За прогнозами аналітиків, у 2025 році показник може впасти до $810 млн, однак уже в 2027 році очікується поступове відновлення зростання.
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