Модний дім Prada купує бренд Versace за майже $1,4 млрд

Компанія Prada SpA домовилася про придбання Versace за $1,38 млрд готівкою, прагнучи посилити свій статус найбільшої модної групи Італії. Про це пише Bloomberg 10 квітня.

Деталі

Компанія планує завершити угоду в другій половині цього року. Очікується, що угода дасть Versace шанс на відновлення, якого Capri Holdings не змогла досягти.

Це придбання, найбільше за 112-річну історію Prada, повертає Versace під італійське управління та може зміцнити позиції Prada у конкуренції з великими люксовими гравцями, такими як LVMH і Kering SA, пише видання.

Угода про придбання була укладена, попри нестабільність на глобальних ринках, спричинену тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Prada кілька місяців вела перемовини щодо купівлі модного дому, створеного Джанні Версаче у 1970-х, який прославився своїми ефектними колекціями готового одягу, взуття та аксесуарів.

Контекст

«Gianni Versace S.p.A.» – італійська фірма, що спеціалізується на виробництві модного одягу та предметів розкоші. Заснована в 1978 році дизайнером Джанні Версаче, компанія перейшла під керівництво його сестри Донателли після його загибелі в 1997 році.

У 2018 році Versace був придбаний американською компанією Michael Kors (нині Capri Holdings) за €1,8 млрд. Тоді сім’я Версаче отримала €150 млн у вигляді акцій Capri.

У березні цього року Донателла Версаче, одна з найвпливовіших постатей у світі моди, залишила посаду креативного директора Versace. Її місце зайняв Даріо Вітале, який раніше обіймав посаду директора з дизайну та іміджу в Miu Miu. 69-річна Донателла продовжила працювати в компанії як головна амбасадорка бренду.

За підсумками 2024 фінансового року доходи Versace знизилися на 6,6%, склавши $1,03 млн. За прогнозами аналітиків, у 2025 році показник може впасти до $810 млн, однак уже в 2027 році очікується поступове відновлення зростання.