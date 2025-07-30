ПриватБанк здобув перемогу у Високому суді Лондона у справі проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Повна сума, що підлягає виплаті, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року. Ймовірно, загалом вона значно перевищить $2 млрд. Про це повідомила пресслужба банку 30 липня.

Деталі

«ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу у багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова», – йдеться у повідомленні.

Суддя Вільям Троулер виніс рішення на користь ПриватБанку, заявивши, що Коломойський і Боголюбов несуть «спільну відповідальність» на суму близько $1,9 млрд, пише Reuters.

Суддя відхилив твердження Коломойського та Боголюбова про те, що не було «жодного доказу», який би пов’язував колишніх власників банку з цими трансакціями. Суддя Трауер встановив, що їхні заперечення «повністю побудовані на нечесному підґрунті».

Суддя також наголосив, що Коломойський «здається, вважав себе вищим за закон» і що «нечесним з боку пана Боголюбова» було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства.

Суддя встановив, що відмова Коломойського і Боголюбова від дачі свідчень була зумовлена тим, що «вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, вони наразили б себе на запитання про їхню роль у незаконному привласненні коштів, на які вони не мали б переконливої відповіді, і тому вони вирішили відмовитися від цього».

Що стосується документальних доказів, представлених суду, суддя постановив, що «пан Коломойський прийняв цілеспрямовані рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження», і відзначив «практику, прийняту паном Боголюбовим, щодо знищення документації, яка могла б мати відношення до цього провадження».

Як зазначив ПриватБанк, повну суму зобов’язання колишніх власників ще мають визначити. Але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період.

Повна сума, що підлягає виплаті ПриватБанку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд, повідомила пресслужба банку.

Наразі ПриватБанк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків та намагатимуться звернути до примусового виконання рішення суду стосовно цих активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – Уряду України, йдеться у повідомленні.

Рішення суду Лондона прокоментував голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, компенсація банку, найімовірніше, перевищуватиме $2 млрд.

Пишний назвав рішення «визначним» і пояснив, чому так вважає: воно відкриває шлях до реального повернення інвестицій держави в статутний капітал банку; підтверджує, що навіть складні міжнародні спори завершуються справедливим рішенням; доводить, що банк, який порушує регуляторне поле та використовує нечесні практики, може бути використаний для шахрайського збагачення його власників; зміцнює довіру до банківської системи, що захищають права вкладників і стабільність фінансового сектору; є сигналом міжнародній бізнес-спільноті та інвесторам.

Контекст

У листопаді 2023 року у суді Лондона закінчилися слухання у справі ПриватБанку проти колишніх акціонерів Коломойського та Боголюбова. Держбанк вимагав компенсувати збитки за виведені активи, які оцінює у понад $1,9 млрд. Колишні акціонери привласнили кошти, використовуючи схему з рециркуляцією кредитів, заявляли у суді юристи ПриватБанку.

За їс словами, ці кошти були виведені через шість офшорних компаній – три англійських і три з Британських Віргінських островів. Вони також є відповідачами у справі. З відсотками збитки ПриватБанку вже оцінюють у $4,2 млрд.

Водночас адвокати Коломойського і Боголюбова заявили, що за українським законодавством спливли терміни давності. Також захист стверджував, що відповідно до правил Європейського суду з прав людини Україна порушила права Коломойського. Самі бізнесмени раніше відмовились свідчити у суді без пояснень причини такого рішення.

Заключні слухання у Лондоні почалися в червні 2023 року, зокрема й через те, що суддя відклав їх через війну. Держбанк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 000 щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Справа ПриватБанку. У грудні 2016 року Нацбанк визнав ПриватБанк неплатоспроможним, після чого його націоналізували — акції банку отримав Кабмін. Причина — від’ємні значення регулятивного капіталу. За оцінкою компанії Kroll, шахрайські дії колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова упродовж десяти років до націоналізації призвели до збитків щонайменшу на $5,5 млрд. Саме стільки держава витратила на порятунок банку.

Головна схема полягала у роботі в так званому режимі пилососа — ПриватБанк залучав депозити в клієнтів, а кредитував здебільшого компанії, пов’язані з акціонерами. Після націоналізації новий менеджмент ПриватБанку подав низку позовів до іноземних судів з вимогою до Коломойського та Боголюбова повернути виведені з банку кошти.

Суд у Лондоні розглядав лише частину із загальних звинувачень на адресу колишніх акціонерів ПриватБанку. У цьому ж суді ПриватБанк домігся всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова.

Подібні позови ПриватБанк подав у США, Ізраїлі та на Кіпрі. Загальна сума претензій до колишніх власників у закордонних юрисдикціях перевищує $10 млрд.Виведені з банку кошти могли бути використані для придбання активів за кордоном. Так, американські правоохоронці порушили справу проти Коломойського за підозрою у відмиванні коштів та шахрайстві — через купівлю нерухомості, заводів та інших активів у США за виведені з ПриватБанку гроші.