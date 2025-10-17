У всіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження електропостачання для промислових споживачів. Про це повідомляє пресслужба Міненерго 17 жовтня.

Деталі

Ситуація в енергосистемі все ще складна через масовані обстріли та пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей.

Серед населення також запроваджено аварійні обмеження електропостачання в декількох регіонах. У Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення, додали в «Укренерго».

Контекст

Після масованої дроново-ракетної атаки Росії у ніч на 10 жовтня в Україні знову почалися відключення світла. З 16 жовтня «Укренерго» почало обмеження потужності для промисловості.

В ніч на 17 жовтня Росія запустила по Україні 70 дронів, близько 50 із них – «шахеди». Зафіксовано влучання 31 ударного дрона.