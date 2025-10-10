Після масштабної ракетно-дронової атаки в ніч на 10 жовтня частина споживачів у кількох регіонах України залишилася без світла. Найважчою є ситуація у Києві, на Київщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині, йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».

Деталі

Пошкоджені енергетичні об’єкти в різних областях країни, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів. Для стабілізації роботи енергосистеми аварійні відключення запроваджені у низці регіонів, зокрема у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

На Чернігівщині, через наслідки попередніх обстрілів, місцеве обленерго продовжує застосовувати погодинні графіки відключень.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах і намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання, зазначило «Укренерго».

Споживання електроенергії залишається високим, що пов’язано з хмарною погодою по всій Україні – це знижує ефективність побутових сонячних електростанцій і збільшує навантаження на мережу, наголосила компанія.

«Укренерго» закликало українців економно користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька потужних приладів упродовж доби.

Компанія нагадала, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Контекст

В ніч на 10 жовтня Росія завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура. Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, в Запоріжжі загинула дитина.