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«Унікальний випадок». Власнику «Пожмашини» Олегу Авер’янову загрожує до семи років увʼязнення через нібито викрадення машини в ексдружини. Деталі справи

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Олег Авер'янов, СЕО «Пожмашини» /надано пресслужбою Пожмашина

СЕО «Пожмашини» Олег Авер'янов може потрапити за ґрати на сім років та втратити бізнес. Які причини? Фото надано пресслужбою Пожмашина

Олег Аверʼянов – власник найбільшого в Україні виробника пожежної техніки «Пожмашина» може опинитися за ґратами на сім років та, можливо, втратити бізнес. Причина – начебто крадіжка авто в ексдружини. Бізнесмен бачить у справі спробу рейдества

«Майже підписали договір на будівництво в Україні другого заводу за $12 млн у Львові. А тепер змушений боротись, щоб не відібрали перший», – розповідає Олег Аверʼянов, власник Прилуцького заводу протипожежної техніки «Пожмашина». 

Авер’янов спілкується з Forbes Ukraine з-за кордону. Причина – рішення Чернігівського апеляційного суду від вересня 2024-го. Його визнали винним у незаконному заволодінні автомобілем Porsche Cayenne, придбаним ним самим у 2013 році. Підприємцю загрожує покарання у вигляді семи років ув’язнення. 

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