Україна розглядає альтернативні сценарії добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, оскільки немає просування у домовленостях з Болгарією про продаж корпусів реакторів ВВЕР-1000 для цих двох блоків. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук журналістам на презентації Програми дій уряду в Києві 18 серпня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Просування немає. Тому ми альтернативні варіанти також готуємо, опрацьовуємо, проводимо консультації», – пояснила Гринчук.

Міністерка наголосила, що головне для уряду – розвиток нової генерації, і атомна енергетика залишається серед ключових пріоритетів.

Водночас, за її словами, продовжується співпраця з компанією Westinghouse у проєктах будівництва 5-го і 6-го блоків ХАЕС.

Контекст

11 лютого Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон, який надає право «Енергоатому» купити в Болгарії обладнання, якому близько 30 років, для добудови Хмельницької АЕС за понад €600 млн (27 млрд грн). Йдеться, зокрема, про закупівлю корпусів ядерних реакторів.

15 квітня віцепремʼєр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив журналістам, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС «Белене» і стосовно яких велися переговори з Україною, не буде їй продано.

За його словами, вказані реактори не продаються, вони є ключовим активом для Болгарії і частиною її енергетичної незалежності.

Своєю чергою міністр енергетики Болгарії Жечо Станков підтвердив, що Болгарська соціалістична партія порушувала питання про блокування продажу реакторів, але, за його словами, рішення прийматиме спільна керівна рада та парламент.