Питання закупівлі атомних енергоблоків для Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС-3,4) у Болгарії залишається відкритим і остаточного рішення ще не прийнято. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час «Години запитань» до уряду 20 червня.

Деталі

«Ми не отримали від Болгарії офіційного повідомлення про припинення переговорів. Навпаки, перемовини набули нового імпульсу. На жаль, внутрішньополітична ситуація в Болгарії спричинила певне уповільнення проєкту. Проте ми маємо чіткі плани для його просування», – зазначив Галущенко.

За словами міністра, очікується, що на липневій конференції в Римі МАГАТЕ ухвалить відповідне рішення і відіграє ключову роль у цьому процесі.

Галущенко наголосив, що незавершення будівництва блоків №3-4 Хмельницької АЕС може стати катастрофою для України. Альтернативою болгарським реакторам є обладнання з інших країн, але це призведе до затримки на 3-4 роки.

«Найгірший сценарій – якщо Болгарія не продасть Україні корпуси двох реакторів. Недобудова ХАЕС буде катастрофічною. Ми спостерігаємо глобальний ренесанс атомної енергетики. Світовий банк відкриває фінансування, і без атомної енергії «зелений» перехід неможливий. Ми можемо замовити обладнання в інших країнах, але це займе щонайменше 3-4 роки на виготовлення корпусів», – заявив Галущенко.

Міністр зазначив, що разом із МАГАТЕ вдалося знайти способи, щоб спонукати Болгарію до реалізації цього проєкту. Він також додав, що затримки з продажем корпусів реакторів зумовлені внутрішньополітичними процесами в Болгарії, на які впливає Росія.

Контекст

У квітні 2025 року віцепремʼєр-міністр Болгарії Атанас Зафіров повідомив, що два корпуси реакторів ВВЕР-1000, які раніше розглядалися для АЕС «Белене» і були предметом переговорів з Україною, не будуть продані. За його словами, ці реактори не виставлені на продаж, оскільки вони є важливим стратегічним активом для Болгарії, що сприяє її енергетичній незалежності.