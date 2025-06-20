Питання закупівлі атомних енергоблоків для Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС-3,4) у Болгарії залишається відкритим і остаточного рішення ще не прийнято. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час «Години запитань» до уряду 20 червня.
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Деталі
- «Ми не отримали від Болгарії офіційного повідомлення про припинення переговорів. Навпаки, перемовини набули нового імпульсу. На жаль, внутрішньополітична ситуація в Болгарії спричинила певне уповільнення проєкту. Проте ми маємо чіткі плани для його просування», – зазначив Галущенко.
- За словами міністра, очікується, що на липневій конференції в Римі МАГАТЕ ухвалить відповідне рішення і відіграє ключову роль у цьому процесі.
- Галущенко наголосив, що незавершення будівництва блоків №3-4 Хмельницької АЕС може стати катастрофою для України. Альтернативою болгарським реакторам є обладнання з інших країн, але це призведе до затримки на 3-4 роки.
- «Найгірший сценарій – якщо Болгарія не продасть Україні корпуси двох реакторів. Недобудова ХАЕС буде катастрофічною. Ми спостерігаємо глобальний ренесанс атомної енергетики. Світовий банк відкриває фінансування, і без атомної енергії «зелений» перехід неможливий. Ми можемо замовити обладнання в інших країнах, але це займе щонайменше 3-4 роки на виготовлення корпусів», – заявив Галущенко.
- Міністр зазначив, що разом із МАГАТЕ вдалося знайти способи, щоб спонукати Болгарію до реалізації цього проєкту. Він також додав, що затримки з продажем корпусів реакторів зумовлені внутрішньополітичними процесами в Болгарії, на які впливає Росія.
Контекст
У квітні 2025 року віцепремʼєр-міністр Болгарії Атанас Зафіров повідомив, що два корпуси реакторів ВВЕР-1000, які раніше розглядалися для АЕС «Белене» і були предметом переговорів з Україною, не будуть продані. За його словами, ці реактори не виставлені на продаж, оскільки вони є важливим стратегічним активом для Болгарії, що сприяє її енергетичній незалежності.
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