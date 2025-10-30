Засновник найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпен Чжао відсидів у США чотири місяці за те, що його криптобіржа Binance роками дозволяла проводити транзакції без належної перевірки клієнтів. Це дозволяло підсанкційним іранським криптобіржам, російським наркоторговцям, бойовикам ХАМАСу та іншим злочинним групам переказувати через біржу мільярди доларів. Адміністрація США за часів президента Джо Байдена у 2024 році заявляла, що така поведінка завдала шкоди національній безпеці країни.

Але вже за рік після звільнення Чжао отримав помилування від чинного президента США Дональда Трампа. Це стало можливим після того, як Binance допомогла розкрутити криптопроєкт родини Трампа World Liberty Financial і різко підняла вартість пов’язаного з ним стейблкоїна. Помилування відкриває Чжао шлях назад на американський ринок, з якого Binance фактично витіснили у 2023 році.

Чанпен Чжао, співзасновник Binance Holdings Ltd., під час заходу в Куала-Лумпурі, Малайзія, 22 квітня 2025 року Фото Getty Images

Платформа для тіньових грошей

Проблеми Чжао з американською регуляторною системою почалися задовго до його увʼязнення у каліфорнійській в’язниці Ломпок. Binance будували як біржу «для всіх», і саме це – відсутність жорстких перевірок особи, небажання відсікати ризикових клієнтів, допуск юрисдикцій під санкціями – зробило її головною платформою для тіньових грошей, пише WSJ.

У 2023 році Міністерство юстиції США, Мінфін і регулятори змусили його піти на угоду: Чжао визнав провину в тому, що не забезпечив належний комплаєнс, пішов із посади CEO Binance і погодився заплатити рекордний для криптоіндустрії штраф у пакеті з компанією – $4,3 млрд. Окремою умовою було те, що він не втручатиметься в операційну діяльність біржі, а сама Binance кілька років буде під ретельним наглядом Мін’юсту та Мінфіну США. У Вашингтоні тоді вважали, що це сигнал усьому ринку – можна бути інноваційним, але не можна перетворюватися на глобальну «машину для відмивання».

Сам Чжао тим часом відбував короткий термін у Ломпоку. І навіть там залишався «криптобосом». Він зібрав групу ув’язнених, яким пояснював, як працюють біткоїн і трейдинг, а охоронці, як він сам розповідав, запитували його про інвестиції. Але в цей момент він уже дивився в майбутнє, адже влітку 2024-го Чжао побачив новину, що Трамп, який раніше критикував крипту, раптом на біткоїн-конференції заявив про підтримку індустрії. Він зрозумів, що політичний клімат може змінитися на його користь.

Після звільнення у вересні 2024-го Чжао повернувся в Абу-Дабі, де жив із партнеркою І Хе та дітьми у дорогому районі з віллами по $30 млн. Після виходу з в’язниці він сказав, що триматиметься якомога далі від політики й поважатиме угоду з урядом США.

Але всередині Binance панував песимізм, адже американські спостерігачі закидали компанію запитами, вимагали інтерв’ю з працівниками, перегляду старих транзакцій і налаштування контролю за клієнтами.

Юристи криптобіржі були впевнені, що США можуть ввести проти неї нові санкції за «неповну співпрацю». Без політичного рішення повернутися на ринок було б важко.

Чанпен Чжао прибуває до федерального суду в Сіетлі, США, 30 квітня 2024 року. Чжао визнав себе винним у нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей на Binance та пішов у відставку з посади генерального директора криптобіржі у 2023 році Фото Getty Images

Криптовалютний альянс із Трампом

Поворотний момент стався, коли передвиборча кампанія Трампа набрала обертів, а сам майбутній президент оголосив про створення власного криптопроєкту – World Liberty Financial.

Формально його задум був простий: випускати доларовий стейблкоїн USD1, який би підтримував глобальну роль долара. Але була й інша сторона: частка приблизно у 40% у цій компанії належить структурі родини Трампів, і вона отримує до 75% доходів від продажу пов’язаного токена WLFI. За 2024 рік World Liberty заробила на цьому близько $1,4 млрд. Це більше, ніж традиційний бізнес Трампа в нерухомості приносив за рік.

Binance побачила шанс і створила всередині компанії спеціальну робочу групу, яка мала налагодити стосунки з цим проєктом.

Натхненням стала угода криптопідприємця Джастіна Сана, який після виборів у листопаді 2024-го купив WLFI-токенів на $30 млн, кажуть обізнані джерела WSJ. Біржа не кидалася купувати WLFI, як це зробили, наприклад, окремі криптопідприємці, але зробила важливіше – відрядила понад десяток своїх інженерів, щоб розробити технологічну основу для USD1.

Це була просто технічна допомога, «щоб не дублювати системи», але в результаті саме Binance зробила так, щоб стейблкоїн родини Трампа запрацював, як слід, каже прессекретарка World Liberty.

Далі були рішення, які різко підняли вагу цього токена. Перед запуском USD1 Binance домоглася, щоб інвестор з ОАЕ – компанія MGX, яку очолює брат президента ОАЕ, шейха Мохаммеда бін Заїда Аль Нахаяна, – купив міноритарну частку в Binance на $2 млрд і розрахувався саме в USD1. Це було нетипово, адже великі угоди зазвичай не роблять у новій валюті, яка ще навіть не має історії. Але MGX погодилася.

Фактично це означало, що World Liberty отримала «живі» $2 млрд, які поклала в резерви для підтримки курсу 1:1 і могла інвестувати в казначейські облігації США, заробляючи до $80 млн на рік. Після цього USD1 різко виріс у рейтингах найбільших стейблкоїнів, а сама World Liberty стала виглядати як серйозний гравець, і це сталося завдяки Binance.

Проєкт, який збагачував родину президента США, отримав найсильніший буст саме від компанії Чжао.

Паралельно Binance посилила лобіювання у Вашингтоні. За дев’ять місяців компанія витратила близько $800 000 на американських лобістів, зокрема на компанії, пов’язані з оточенням Трампа. Одна з цілей – пояснити, що за нинішньої адміністрації дії Чжао взагалі не стали б підставою для кримінального переслідування.

Засновник платформи Silk Road Росс Ульбріхт отримав повне й безумовне президентське помилування 21 січня 2025 року Фото Getty Images

Помилування як угода

23 жовтня прессекретарка Білого дому заявила, що Чанпен Чжао помилуваний. Тобто спочатку він відсидів покарання за вироком, а вже потім отримав повне політичне помилування, яке зняло решту обмежень.

У формулюванні помилування це виглядало як політичний розворот: «Війна адміністрації Байдена проти криптовалют закінчена». Сам Чжао раніше казав, що подав офіційну заявку на помилування лише за два тижні до цього, коли в медіа вже з’явилися публікації, що він шукає спосіб домовитися з Трампом. Але за лаштунками, каже анонімне джерело WSJ, союзники Чжао вже нервували, бо до цього Трамп встиг помилувати інших фігурантів криптосправ, зокрема засновника Silk Road Росса Ульбріхта.

Усередині Адміністрації США, за словами співрозмовників WSJ, одностайності не було. Частина чиновників вважала помилування Чжао поганою ідеєю. Воно виглядає так, ніби президент США дарує свободу іноземному бізнесмену, засудженому за сприяння відмиванню грошей. Причому цьому бізнесмену допомагав проєкт, що приносить гроші родині президента. Деякі республіканці й навіть прихильники Трампа публічно це критикували.

Трамп продає помилування всім, хто може принести йому особистий прибуток, каже конгресмен-демократ Джеррі Надлер. Підприємець та інвестор Джо Лонсдейл назвав це «жахливою порадою» оточення. Проте Білий дім офіційно заявив, що ні президент, ні його родина не мали конфлікту інтересів.

Для Чжао це рішення стало кульмінацією довгої кампанії «повернення в нормальність». Воно відкриває можливість зняти нагляд Мін’юсту (хоча нагляд Мінфіну, ймовірно, залишиться до 2029 року), полегшує отримання ліцензій у Європі та на Близькому Сході, знімає питання для інвесторів на кшталт MGX і дозволяє Binance знову будувати американський бізнес – або через перезапуск Binance.US, або через іншу структуру.

До того ж за рік після визнання провини статки Чжао лише зросли: токен BNB подорожчав, американські фонди почали купувати його в межах модної «криптотрежерної» стратегії, і станом на сьогодні Чжао контролює активів щонайменше на $80 млрд.

За кілька тижнів до помилування Чжао навіть оновив опис свого акаунта в X. Замість ex-binance там залишилося лише слово binance.