«Трамп ускладнює правила». Президент США помилував засновника Binance Чанпена Чжао. Що це значить для бізнесу найбільшої криптобіржі світу та індустрії?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

4 хв читання

Zhao Changpeng Чанпен Чжао Binance /Getty Images

Чанпен Чжао, засновник Binance на Web Summit у Лісабоні, 2 листопада 2022 року Фото Getty Images

Чанпен Чжао або ж СZ витратив рік, щоб заручитися прихильністю Дональда Трампа після більш ніж двох років з початку звинувачень у відмиванні грошей через засновану ним біржу Binance. Завдяки помилуванню президента він теоретично може повернутися до управління компанією, від чого відмовився в рамках угоди зі слідством. Що це означає для популярної біржі, її бізнесу в світі включно з Україною та крипторинку загалом?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Президент США Дональд Трамп 23 жовтня підписав указ про помилування засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао (відомого як CZ). Його засудили у 2024-му до чотиримісячного увʼязнення за звинуваченнями у порушенні законів проти відмивання грошей та відсторонили від керівництва компанії.

Підприємець вийшов на свободу рік тому. Повне помилування може відкрити для CZ шлях до повернення до бізнесу, а Binance – шанс повернутись до повноцінної роботи в США. У листопаді 2023-го Binance погодилася на «вихід» із США як частину угоди з Міністерством юстиції США (DOJ), Федеральною службою фінансових розслідувань (FinCEN) та Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).

