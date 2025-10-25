Прослухати матеріал
Чанпен Чжао або ж СZ витратив рік, щоб заручитися прихильністю Дональда Трампа після більш ніж двох років з початку звинувачень у відмиванні грошей через засновану ним біржу Binance. Завдяки помилуванню президента він теоретично може повернутися до управління компанією, від чого відмовився в рамках угоди зі слідством. Що це означає для популярної біржі, її бізнесу в світі включно з Україною та крипторинку загалом?
Президент США Дональд Трамп 23 жовтня підписав указ про помилування засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао (відомого як CZ). Його засудили у 2024-му до чотиримісячного увʼязнення за звинуваченнями у порушенні законів проти відмивання грошей та відсторонили від керівництва компанії.
Підприємець вийшов на свободу рік тому. Повне помилування може відкрити для CZ шлях до повернення до бізнесу, а Binance – шанс повернутись до повноцінної роботи в США. У листопаді 2023-го Binance погодилася на «вихід» із США як частину угоди з Міністерством юстиції США (DOJ), Федеральною службою фінансових розслідувань (FinCEN) та Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).
