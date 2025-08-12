Центральний захисник збірної України з футболу та англійського «Бортмута» Ілля Забарний перейшов до «Парі Сен-Жермен». Про це йдеться у повідомленні на сайті чинного володаря кубку Ліги чемпіонів.

Деталі

«Парі Сен-Жермен» радий вітати Іллю Забарного в клубі. 22-річний центральний захисник, який гратиме під номером 6, став першим українським футболістом в історії клубу», – йдеться у повідомленні клубу.

12 серпня у Парижі відбувся медогляд футболіста та фіналізація угоди про трансфер.

Контракт Забарного з ПСЖ розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала €63 млн плюс бонуси, за даними Transfermarkt.

Таким чином перехід Забарного став другим найдорожчим серед українських футболістів. На першому місці залишається Михайло Мудрик, за якого у 2023 році Челсі заплатив €70 млн, пише Чемпіон.

Водночас комбінована вартість усіх переходів Забарного в професійній карʼєрі складає вже €85,7 млн, що робить його найбільш коштовним футболістом в історії українського футболу.

Контекст

Ілля Забарний, вихованець академії «Динамо» (Київ), дебютував за першу команду в 2020 році та швидко став ключовим гравцем. Він зіграв 12 матчів у Лізі чемпіонів і девʼять у Лізі Європи, вигравши з «Динамо» чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

У 2023 році захисник перейшов до «Борнмута» (АПЛ), де провів 37 матчів у сезоні 2023/24, отримав нагороду гравця року від уболівальників і допоміг клубу фінішувати на дев’ятому місці.

У складі збірної України Забарний дебютував у 18 років, ставши другим наймолодшим гравцем в історії команди. Він зіграв на Євро-2020 і Євро-2024, провівши 49 матчів і забивши три голи. Його надійність у захисті та вміння читати гру зробили його одним із найперспективніших захисників Європи.

Раніше останньою перешкодою для трансферу Іллі Забарного до табору переможців ЛЧ називали бажання «Борнмута» досягти консенсусу з «Динамо», яке має отримати 20% від суми компенсації за перехід українця. За даними Telegram-каналу Динамо Київ Inside, кияни відхилили кінцеву пропозицію «Борнмута» про зниження частки від перепродажу Забарного.