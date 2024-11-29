П’ять років та €700 млн. Собор Паризької Богоматері відкривають для відвідувачів

Деталі

Під час урочистостей Макрон назвав відновлений собор символом «колективної волі» і подякував понад 1300 майстрам, які працювали над проєктом.

Пожежа знищила шпиль, деревʼяний дах і частину склепіння собору, але вдалося врятувати важливі елементи, як вітражі і терновий вінець. Макрон разом з першою леді Бріжит і архієпископом Парижа Лораном Ульріхом провів прямий ефір, демонструючи оновлений вигляд собору.

Офіційне відкриття собору відбудеться 7 грудня, після чого відбудеться перша католицька меса.

Контекст

Собор Паризької Богоматері, розташований у серці Парижа, є символом міста і одним з найвідоміших памʼяток Європи. Його будівництво розпочалося за ініціативи архієпископа Парижа Моріса де Сюллі в період між 1163 і 1345 роками. 15 квітня 2019 року в соборі спалахнула масштабна пожежа, через яку він був закритий для відвідувачів на шість років.

У грудні наступного року після трагедії в соборі Нотр-Дам відбувся перший хоровий різдвяний концерт. Поступово стало відомо, що храм планується відкрити для публіки до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року всі дзвони собору прозвучали вперше після пʼятирічної перерви.