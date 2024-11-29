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П’ять років та €700 млн. Собор Паризької Богоматері відкривають для відвідувачів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Франції Емманюель Макрон офіційно відкрив відновлений Собор Паризької Богоматері після п’яти років реставрації, завершеної після руйнівної пожежі 2019 року, пише BBC 29 листопада. 

Відновлення собору обійшлося в €700 млн.

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Деталі

  • Під час урочистостей Макрон назвав відновлений собор символом «колективної волі» і подякував понад 1300 майстрам, які працювали над проєктом.
  • Пожежа знищила шпиль, деревʼяний дах і частину склепіння собору, але вдалося врятувати важливі елементи, як вітражі і терновий вінець. Макрон разом з першою леді Бріжит і архієпископом Парижа Лораном Ульріхом провів прямий ефір, демонструючи оновлений вигляд собору.
  • Офіційне відкриття собору відбудеться 7 грудня, після чого відбудеться перша католицька меса.

Контекст

Собор Паризької Богоматері, розташований у серці Парижа, є символом міста і одним з найвідоміших памʼяток Європи. Його будівництво розпочалося за ініціативи архієпископа Парижа Моріса де Сюллі в період між 1163 і 1345 роками. 15 квітня 2019 року в соборі спалахнула масштабна пожежа, через яку він був закритий для відвідувачів на шість років.

У грудні наступного року після трагедії в соборі Нотр-Дам відбувся перший хоровий різдвяний концерт. Поступово стало відомо, що храм планується відкрити для публіки до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року всі дзвони собору прозвучали вперше після пʼятирічної перерви.

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