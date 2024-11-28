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«Зрозуміли, що це кінець». Пів сотні ресторанів у Львові готуються до закриття, мінімум 50 закрилися роком раніше. Що відбувається з ресторанною сферою міста?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

ресторани Львова /Getty Images

Протягом 2022–2023 років закрилося 50 зі 150 новостворених закладів, загальна кількість ресторанів у Львові – понад 1300. Фото Getty Images

З літа 2024 року львівські ресторатори згорнули діяльність пів сотні закладів, більшість – відкриті до повномасштабної війни. Чому гастростолиця України переживає не найкращі часи.

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«Буде купа закриттів і звільнень», – написав на своїй Facebook-сторінці 22 листопада співвласник ресторанного холдингу !Fest Юрко Назарук. У дописі – заблюрений список 50 закладів Львова, готових до закриття, зібраний через власне дослідження ринку. 

«Назв не згадуємо, адже деякі власники не говорять про гостроту ситуації навіть співробітникам», – відповіли на запит Forbes у пресслужбі !Fest. 

Попит падає через виїзд тимчасових переселенців зі Львова та активізацію ТЦК з травня 2024-го, каже директорка аналітичного центру «Ресторани України» Ольга Насонова. «З весни 2022 протягом року відкрилося 150 нових закладів, з середини 2023-го – вже 70», – говорить вона, посилаючись на аналітику консалтингової компанії «Ресторани України».  

Що відбувається з ресторанкою в місті-хабі для переселенців і бізнесу? 

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