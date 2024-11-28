«Зрозуміли, що це кінець». Пів сотні ресторанів у Львові готуються до закриття, мінімум 50 закрилися роком раніше. Що відбувається з ресторанною сферою міста?

З літа 2024 року львівські ресторатори згорнули діяльність пів сотні закладів, більшість – відкриті до повномасштабної війни. Чому гастростолиця України переживає не найкращі часи.

«Буде купа закриттів і звільнень», – написав на своїй Facebook-сторінці 22 листопада співвласник ресторанного холдингу !Fest Юрко Назарук. У дописі – заблюрений список 50 закладів Львова, готових до закриття, зібраний через власне дослідження ринку.

«Назв не згадуємо, адже деякі власники не говорять про гостроту ситуації навіть співробітникам», – відповіли на запит Forbes у пресслужбі !Fest.

Попит падає через виїзд тимчасових переселенців зі Львова та активізацію ТЦК з травня 2024-го, каже директорка аналітичного центру «Ресторани України» Ольга Насонова. «З весни 2022 протягом року відкрилося 150 нових закладів, з середини 2023-го – вже 70», – говорить вона, посилаючись на аналітику консалтингової компанії «Ресторани України».

Що відбувається з ресторанкою в місті-хабі для переселенців і бізнесу?