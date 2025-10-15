Європейський Союз планує у 2026 році розпочати спільні проєкти зі створення дронів і систем протиповітряної та протиракетної оборони в межах п’ятирічного плану з переозброєння континенту та стримування Росії. Про це йдеться в документі Єврокомісії, який опинився в розпорядженні Bloomberg .

Деталі

До кінця 2027 року ЄС має намір здійснювати 40% оборонних закупівель спільно, що удвічі більше, ніж зараз. Пропозиція, підготовлена ​​Європейською комісією, передбачає повну перебудову військового планування та закупівель ЄС.

«Авторитарні держави дедалі більше втручаються в наші суспільства та економіки. Мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому», – зазначає Єврокомісія.

Колективний оборонний бюджет блоку майже подвоївся з 2021 року – з €218 млрд до прогнозованих €392 млрд у 2025 році, однак витрати країн залишаються неузгодженими, що ускладнює швидке переозброєння Європи, пише видання.

План передбачає формування коаліцій для реалізації ключових ініціатив, зокрема проєктів European Drone Defence та Eastern Flank Watch, запуск яких заплановано на середину 2026 року. Повноцінна система дронів має запрацювати до 2027-го.

Окрім цього, до 2026 року пропонується створити фонд обсягом до €1 млрд спільно з Європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних проєктів.

Кінцевою метою плану є повна бойова готовність ЄС до 2030 року. Щоб вкластися в кінцевий термін, у плані наголошується, що всі проєкти, контракти та фінансування мають бути укладені до кінця 2028 року.

План, який ще можуть доопрацювати, представлять у четвер, а наступного тижня його обговорять лідери ЄС на саміті в Брюсселі.

ЄС традиційно відігравав другорядну роль у питаннях оборони, поступаючись лідерством країнам-членам і НАТО. Однак новий план передбачає посилення координації та централізації рішень, що може змінити баланс сил усередині союзу.

Проте великі країни, включно з Німеччиною, вже заявили, що остаточні рішення з військових питань мають залишатися за національними урядами. Це вказує на можливі тертя всередині блоку під час реалізації масштабних оборонних проєктів, наголошує видання.

Контекст

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року, стало ключовим фактором, що змусив ЄС переосмислити свою оборонну політику. Росія сприймається як «екзистенційна загроза» для європейської безпеки, що відображено в документі «Біла книга європейської оборони – Готовність 2030» від 19 березня 2025-го.

Європейські лідери, особливо в країнах Балтії, Польщі та інших державах, що межують із Росією, висловлюють занепокоєння, що Росія може розширити агресію за межі України. Наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що у разі припинення вогню в Україні Росія може передислокувати свої сили до кордонів країн НАТО, створюючи пряму загрозу.

Європейський Союз готується витратити мільярди євро на формування так званої «стіни з дронів» – інтегрованої системи захисту, що використовуватиме технології, випробувані в Україні. Це реакція на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, які продемонстрували вразливість НАТО: дорогі системи ППО доводиться застосовувати проти відносно дешевих дронів.