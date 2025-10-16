Запропонована Європейською комісією Дорожня карта оборони до 2030 року включає як підтримку України, так і поступове включення її до спільної системи оборонної готовності та промислової співпраці. Про це 16 жовтня в Брюсселі повідомив високопосадовий чиновник Європейської комісії, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Дорожня карта оборонної готовності пропонує чіткі цілі та етапи для усунення розривів у можливостях, прискорення інвестицій у оборону між державами-членами, посилення підтримки України та спрямування прогресу ЄС до спільної, повної оборонної готовності до 2030 року», – пояснив він.

Крім того, є питання «інтеграції оборонного виміру та європейської оборонно-промислової бази, реструктуризації, зміцнення, підвищення стійкості та інноваційності, інтеграції України в нашу ціль готовності, а також у нашу промислову базу».

Єврокомісія пропонує чотири ключові оборонні проєкти до 2030 року, спрямовані на посилення колективної безпеки ЄС та усунення прогалин у можливостях між державами-членами. Йдеться про Європейську ініціативу з оборони від безпілотників, Вартових східного флангу, Європейський повітряний щит і Оборонно-космічний щит. Ці програми мають зміцнити оборону Європи на суші, у морі, повітрі та космосі.

Проєкти будуть відкритими для всіх країн ЄС і координуватимуться Єврокомісією, без створення окремої оперативної структури – її функції залишаються за НАТО.

Через недавні випадки порушення європейського повітряного простору ЄК вважає необхідним терміново закрити прогалини в захисті від дронів. Ініціатива передбачає швидке розгортання засобів виявлення (радари, акустика) і комплексних засобів перехоплення – від РЕБ і дронів-перехоплювачів до кінетичних систем (кулемети, недорогі ракети), при цьому не йдеться про бойові літаки типу F-35. Україна готова ділитися практичним досвідом у боротьбі з дронами; реалізація проєкту координуватиметься у співпраці з НАТО.

Документ буде винесено на обговорення лідерів ЄС на саміті Європейської ради 23–24 жовтня.

Контекст

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року, стало ключовим фактором, що змусив ЄС переосмислити свою оборонну політику. Росія сприймається як «екзистенційна загроза» для європейської безпеки, що відображено в документі «Біла книга європейської оборони – Готовність 2030» від 19 березня 2025-го.

Європейські лідери, особливо в країнах Балтії, Польщі та інших державах, що межують із Росією, висловлюють занепокоєння, що Росія може розширити агресію за межі України. Наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що у разі припинення вогню в Україні Росія може передислокувати свої сили до кордонів країн НАТО, створюючи пряму загрозу.

Європейський Союз готується витратити мільярди євро на формування так званої стіни з дронів – інтегрованої системи захисту, що використовуватиме технології, випробувані в Україні. Це реакція на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, які продемонстрували вразливість НАТО: дорогі системи ППО доводиться застосовувати проти відносно дешевих дронів.

В документі Єврокомісії, який опинився в розпорядженні Bloomberg, ЄС планує переозброєння до 2030 року для стримування Росії. Проте великі країни, включно з Німеччиною, вже заявили, що остаточні рішення з військових питань мають залишатися за національними урядами. Це вказує на можливі тертя всередині блоку під час реалізації масштабних оборонних проєктів, наголошує видання.