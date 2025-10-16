Запропонована Європейською комісією Дорожня карта оборони до 2030 року включає як підтримку України, так і поступове включення її до спільної системи оборонної готовності та промислової співпраці. Про це 16 жовтня в Брюсселі повідомив високопосадовий чиновник Європейської комісії, пише «Інтерфакс-Україна».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Дорожня карта оборонної готовності пропонує чіткі цілі та етапи для усунення розривів у можливостях, прискорення інвестицій у оборону між державами-членами, посилення підтримки України та спрямування прогресу ЄС до спільної, повної оборонної готовності до 2030 року», – пояснив він.
- Крім того, є питання «інтеграції оборонного виміру та європейської оборонно-промислової бази, реструктуризації, зміцнення, підвищення стійкості та інноваційності, інтеграції України в нашу ціль готовності, а також у нашу промислову базу».
- Єврокомісія пропонує чотири ключові оборонні проєкти до 2030 року, спрямовані на посилення колективної безпеки ЄС та усунення прогалин у можливостях між державами-членами. Йдеться про Європейську ініціативу з оборони від безпілотників, Вартових східного флангу, Європейський повітряний щит і Оборонно-космічний щит. Ці програми мають зміцнити оборону Європи на суші, у морі, повітрі та космосі.
- Проєкти будуть відкритими для всіх країн ЄС і координуватимуться Єврокомісією, без створення окремої оперативної структури – її функції залишаються за НАТО.
- Через недавні випадки порушення європейського повітряного простору ЄК вважає необхідним терміново закрити прогалини в захисті від дронів. Ініціатива передбачає швидке розгортання засобів виявлення (радари, акустика) і комплексних засобів перехоплення – від РЕБ і дронів-перехоплювачів до кінетичних систем (кулемети, недорогі ракети), при цьому не йдеться про бойові літаки типу F-35. Україна готова ділитися практичним досвідом у боротьбі з дронами; реалізація проєкту координуватиметься у співпраці з НАТО.
- Документ буде винесено на обговорення лідерів ЄС на саміті Європейської ради 23–24 жовтня.
Контекст
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року, стало ключовим фактором, що змусив ЄС переосмислити свою оборонну політику. Росія сприймається як «екзистенційна загроза» для європейської безпеки, що відображено в документі «Біла книга європейської оборони – Готовність 2030» від 19 березня 2025-го.
Європейські лідери, особливо в країнах Балтії, Польщі та інших державах, що межують із Росією, висловлюють занепокоєння, що Росія може розширити агресію за межі України. Наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що у разі припинення вогню в Україні Росія може передислокувати свої сили до кордонів країн НАТО, створюючи пряму загрозу.
Європейський Союз готується витратити мільярди євро на формування так званої стіни з дронів – інтегрованої системи захисту, що використовуватиме технології, випробувані в Україні. Це реакція на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, які продемонстрували вразливість НАТО: дорогі системи ППО доводиться застосовувати проти відносно дешевих дронів.
В документі Єврокомісії, який опинився в розпорядженні Bloomberg, ЄС планує переозброєння до 2030 року для стримування Росії. Проте великі країни, включно з Німеччиною, вже заявили, що остаточні рішення з військових питань мають залишатися за національними урядами. Це вказує на можливі тертя всередині блоку під час реалізації масштабних оборонних проєктів, наголошує видання.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.