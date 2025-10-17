Підписка від 49 грн
Єврокомісія пропонує використати €25 млрд з приватних рахунків росіян для «репараційної позики» Україні – Politico

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Європейська комісія пропонує розширити «репараційну позику» для України, включивши до неї €25 млрд із заморожених приватних рахунків підсанкційних росіян у країнах ЄС. Про це пише Politico з посиланням на документ, отриманий редакцією. Ініціатива доповнить уже заблоковані €140 млрд державних активів Росії, розміщених у Euroclear.

  • Єврокомісія розіслала цей проєкт країнам-членам ЄС перед зустріччю послів, що відбулася 17 жовтня.
  • У документі зазначається, що юридична можливість використання додаткових заморожених активів ще не була детально оцінена, і це питання потребує подальшого аналізу перед ухваленням рішення. Окрім того, документ містить основні принципи репараційної позики для України, які планується обговорити на саміті ЄС у Брюсселі наступного тижня.
  • Очікується, що лідери країн Євросоюзу проведуть широку дискусію щодо цієї ініціативи та доручать Єврокомісії розробити відповідну законодавчу пропозицію. Обговорення законопроєкту також заплановане на зустрічі міністрів фінансів у листопаді.
  • Пропозиція передбачає створення системи національних гарантій від країн-членів ЄС, що є ключовою вимогою Бельгії, яка побоюється юридичних претензій з боку Росії щодо повернення заморожених активів. 
  • Ці гарантії забезпечать ліквідність для виконання фінансових зобов’язань перед Euroclear. У документі також вказано, що з 2028 року гарантії будуть включені до семирічного бюджету ЄС із відповідним фінансовим резервом.
  • Кошти від позики планується спрямувати на розвиток оборонно-технологічної та промислової бази України, її інтеграцію до європейської оборонної індустрії, а також на підтримку державного бюджету України за умови виконання відповідних вимог.

Контекст 

Загальний обсяг заморожених суверенних активів Росії в Європейському Союзі становить близько €211 млрд. Водночас країни G7 разом з Австралією заморозили приблизно €260 млрд у вигляді цінних паперів та готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС офіційно схвалила надання Україні кредиту на суму до €35 млрд. Цей кредит є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає виділення Україні $50 млрд (€45 млрд). Погашення цих коштів планується здійснювати за рахунок доходів від заморожених активів Російської Федерації.

Невдовзі після рішення Ради ЄС країни G7 домовилися про надання Україні кредиту на $50 млрд, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Зокрема, Сполучені Штати виділять $20 млрд у межах цієї суми.

29 серпня 2024 року Єврокомісія розпочала розробку механізму для передачі приблизно €200 млрд заморожених російських активів до спеціального цільового фонду за підтримки країн G7. Очікується, що до кінця року Україні буде перераховано €18 млрд від ЄС. Цей крок стимулює пошук нових способів використання заморожених активів Росії для підтримки України.

