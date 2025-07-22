Депутати 22 липня мають у другому читанні голосувати за законопроєкт про зміни до Кримінального процесуального кодексу №12414. В останній момент до нього внесли правку, яка посилює вплив генпрокурора на Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Про це повідомили депутати Ярослав Железняк та Анастасія Радіна.

Ключові факти

Правки передбачають надання генпрокурору повноважень керівника САП та дозволяють передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, пише голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор отримує право вимагати в НАБУ матеріали будь-яких справ та передоручати ці справи іншим прокурорам.

«У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена, – додає Радіна. – Наслідки ухвалення цього законопроекту для держави катастрофічні».

Депутат Железняк підтверджує, що документ дозволяє прокуратурі забирати провадження в НАБУ. Обидва депутати закликали парламент не підтримувати це рішення.

У офіційній заяві пресслужби НАБУ, опублікованій вдень 22 липня, зазначається, що «ці правки фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору».

«У разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури», – йдеться у повідомленні.

Контекст

Вчора, 21 липня, Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Офісу генерального прокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. Найрезонансніші справи стосуються можливої співпраці посадовців НАБУ із спецслужбами РФ. Разом з тим три детективи Бюро отримали підозри ДБР через ДТП, що відбулися кількома роками раніше.

Також СБУ провела позапланову перевірку у НАБУ та САП щодо дотримання доступу до державної таємниці. Це вже друга така перевірка, яку проходять органи цього року.

За інформацією САП правоохоронці отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять антикорупційні органи. В СБУ заперечили цю інформацію.