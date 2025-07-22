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Рада готовится усилить влияние генпрокурора на антикоррупционные органы. НАБУ заявило, что это превратит бюро в подразделение Генпрокуратуры

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада 22 июля планирует принять во втором чтении законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс №12414. В последний момент в него внесли правку, усиливающую влияние генпрокурора на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом сообщили депутаты Ярослав Железняк и Анастасия Радина.

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Ключевые факты

  • Правки предусматривают предоставление генпрокурору полномочий руководителя САП и позволяют перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам, пишет глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина на своей странице в Facebook.
  • Генпрокурор получает право требовать у НАБУ материалы любых дел и перепоручать эти дела другим прокурорам.
  • «В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена, – добавляет Радина. – Последствия принятия этого законопроекта для государства катастрофические».
  • Депутат Железняк подтверждает, что документ разрешает прокуратуре забирать производство у НАБУ. Оба депутата призвали парламент не поддерживать это решение.
  • В официальном заявлении пресс-службы НАБУ, опубликованном днем 22 июля, отмечается, что эти правки фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
  • «В случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры», – говорится в сообщении.

Контекст

Вчера, 21 июля, Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) при поддержке Офиса генерального прокурора провели свыше 70 обысков у сотрудников НАБУ. Самые резонансные дела касаются возможного сотрудничества должностных лиц НАБУ со спецслужбами РФ. Вместе с тем три детектива Бюро получили подозрения ГБР из-за ДТП, произошедшие несколькими годами ранее.

Также СБУ провела внеплановую проверку в НАБУ и САП относительно соблюдения доступа к государственной тайне. Это уже вторая проверка, которую проходят органы в этом году.

По информации САП, правоохранители получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых антикоррупционными органами. В СБУ отрицали эту информацию.

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