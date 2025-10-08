Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13202-1 про створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку агросектору відповідно до стандартів Європейського Союзу. За рішення проголосували 278 народних депутатів.
Деталі
Що передбачено законом:
- створення Виплатної агенції для розподілу і контролю аграрної допомоги;
- запуск Системи сільськогосподарських даних (ССД/FSDN) – цифрової бази з екологічними, економічними та соціальними показниками фермерів;
- впровадження ІСАК (IACS) – платформи для управління підтримкою агросектору, з кращим контролем витрат і плануванням;
- чіткі процедури планування й моніторингу аграрної політики на всіх рівнях влади для узгодженості дій та ефективності;
- три рівні контролю – автоматичний, документальний і фізичний — щоб мінімізувати зловживання; порушники будуть змушені повернути гроші і тимчасово втратять право участі в програмах;
Законопроєкт спрямований на виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію, а також на реалізацію ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility. Мета закону – комплексне приведення механізмів державної підтримки сільського господарства України до стандартів ЄС.
За оцінками Мінекономіки, із запуском ІСАК у 2027 році прозорість виплат зросте на 60%, а нецільові витрати зменшаться втричі.
Контекст
Виплатна агенція (Paying Agency) – спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов’язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Агенція виконуватиме ключові функції: інформування фермерів, прийом та перевірку заявок, розрахунок сум підтримки, здійснення виплат, а також ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.
Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними. Це дозволяє країні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.
Запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики (САП) ЄС. Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.
