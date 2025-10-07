Уранці 7 жовтня російські війська атакували аграрне підприємство на Чернігівщині за допомогою ударних дронів. Про це повідомив Олександр Сільверстов, голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації.

Деталі

«Дрони влучили в одне з приміщень підприємства, де зберігалося зерно», – зазначив він. Внаслідок атаки кількох ударних дронів спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає, додав Сільверстов.

Наслідки атаки Фото: Новгород-Сіверська РВА

Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів, скоєних окупантами. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Наслідки атаки Фото: Національна поліція

Контекст

У ніч на 7 жовтня ворог здійснив атаку, застосувавши дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області (РФ), а також 152 ударні БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та інші безпілотники з напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупована територія Криму). Близько 80 із них були дронами типу «Шахед», повідомили у Повітряних Силах ЗСУ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знищено або подавлено 88 ворожих БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та інших типів на півночі й сході України.

Зафіксовано влучання двох ракет і 52 ударних БПЛА у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у 2 локаціях.