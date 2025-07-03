Tesla переживає спад продажів електромобілів, тоді як конкуренти нарощують обсяги. Голова компанії Ілон Маск заявляє, що його більше цікавлять роботаксі та гуманоїдні роботи, ніж традиційні авто, пише WSJ . Інвестори ж поки вірять не у звіти, а в обіцянки мільярдера.

Деталі

У другому кварталі 2025 року глобальні продажі Tesla впали на 13,5% порівняно з минулим роком, а в першому кварталі – на 13%. Конкуренти, такі як General Motors та китайська BYD, випускають сучасні електромобілі й відбирають частку ринку.

У США попит на електрокари знизився на 7%, за даними Cox Automotive. Наприклад, Ford, Hyundai та Kia повідомили про значне падіння продажів, хоча GM збільшив обсяги завдяки новим електричним моделям Cadillac Escalade та Chevrolet Equinox.

Прибуток компанії обвалився на 71% у першому кварталі. Tesla заробила $409 млн – і лише завдяки тому, що продала $595 млн «зелених» квот іншим автовиробникам. Без них компанія була б у збитку.

Маск заморозив розробку доступної моделі Model 2 вартістю $25 000, заявивши, що вона «безглузда». Натомість він зосередився на Cybercab – автомобілі без керма та педалей. Проте єдина нова модель за останні п’ять років, Cybertruck, не має високого попиту.

Голова Tesla активно просуває ідею роботаксі та роботів Optimus. Tesla також продемонструвала, як Model Y самостійно доставила себе клієнту з заводу. Маск прогнозує, що до кінця 2026 року сотні тисяч Tesla їздитимуть у повністю автономному режимі, а власники зможуть здавати їх в оренду, як на Uber.

Попри слабкі фінансові результати, інвестори досі вірять у довгострокову візію Маска. Наприкінці червня акції Tesla зросли на 4,97%, а ринкова капіталізація компанії знову наблизилась до $1 трлн, хоча аналітики Morgan Stanley оцінюють автомобільний бізнес лише у $50–100 за акцію проти поточної ціни у $300. Вочевидь, це зростання відбувається на фоні обіцянок щодо автономних технологій, а не реальних фінансових показників.

У своєму звіті Tesla змалювала футуристичне місто, де автономні авто та роботи Optimus покращують життя людей. Маск переконаний, що автономність врятує життя, час і гроші, але поки що основа бізнесу – електромобілі – переживає складні часи.

Контекст

Падіння продажів Tesla частково пов’язане з політичною активністю Маска, яка відштовхує клієнтів. Він витратив $300 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, але нещодавно посварився з ним через законодавчі ініціативи. Маск навіть погрожував створити нову політичну партію.

Проблеми компанії посилюються через нестабільність постачання рідкісних мінералів із Китаю та ускладнення в ланцюгах постачання з Канади та Мексики. У США Конгрес планує скасувати податкові пільги на електромобілі, а споживачі дедалі частіше обирають традиційні авто.

У компанії також кадрові зміни: нещодавно пішов Оміад Афшар, ключовий менеджер із продажів і виробництва, а раніше – керівник програми роботів Optimus Мілан Ковач.

У січні менеджмент компанії обіцяв повернення до зростання у 2024-му, але вже у квітні пообіцяв оновити прогноз після звіту за квартал.