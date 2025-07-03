Tesla переживає спад продажів електромобілів, тоді як конкуренти нарощують обсяги. Голова компанії Ілон Маск заявляє, що його більше цікавлять роботаксі та гуманоїдні роботи, ніж традиційні авто, пише WSJ. Інвестори ж поки вірять не у звіти, а в обіцянки мільярдера.
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Деталі
- У другому кварталі 2025 року глобальні продажі Tesla впали на 13,5% порівняно з минулим роком, а в першому кварталі – на 13%. Конкуренти, такі як General Motors та китайська BYD, випускають сучасні електромобілі й відбирають частку ринку.
- У США попит на електрокари знизився на 7%, за даними Cox Automotive. Наприклад, Ford, Hyundai та Kia повідомили про значне падіння продажів, хоча GM збільшив обсяги завдяки новим електричним моделям Cadillac Escalade та Chevrolet Equinox.
- Прибуток компанії обвалився на 71% у першому кварталі. Tesla заробила $409 млн – і лише завдяки тому, що продала $595 млн «зелених» квот іншим автовиробникам. Без них компанія була б у збитку.
- Маск заморозив розробку доступної моделі Model 2 вартістю $25 000, заявивши, що вона «безглузда». Натомість він зосередився на Cybercab – автомобілі без керма та педалей. Проте єдина нова модель за останні п’ять років, Cybertruck, не має високого попиту.
- Голова Tesla активно просуває ідею роботаксі та роботів Optimus. Tesla також продемонструвала, як Model Y самостійно доставила себе клієнту з заводу. Маск прогнозує, що до кінця 2026 року сотні тисяч Tesla їздитимуть у повністю автономному режимі, а власники зможуть здавати їх в оренду, як на Uber.
- Попри слабкі фінансові результати, інвестори досі вірять у довгострокову візію Маска. Наприкінці червня акції Tesla зросли на 4,97%, а ринкова капіталізація компанії знову наблизилась до $1 трлн, хоча аналітики Morgan Stanley оцінюють автомобільний бізнес лише у $50–100 за акцію проти поточної ціни у $300. Вочевидь, це зростання відбувається на фоні обіцянок щодо автономних технологій, а не реальних фінансових показників.
- У своєму звіті Tesla змалювала футуристичне місто, де автономні авто та роботи Optimus покращують життя людей. Маск переконаний, що автономність врятує життя, час і гроші, але поки що основа бізнесу – електромобілі – переживає складні часи.
Контекст
Падіння продажів Tesla частково пов’язане з політичною активністю Маска, яка відштовхує клієнтів. Він витратив $300 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, але нещодавно посварився з ним через законодавчі ініціативи. Маск навіть погрожував створити нову політичну партію.
Проблеми компанії посилюються через нестабільність постачання рідкісних мінералів із Китаю та ускладнення в ланцюгах постачання з Канади та Мексики. У США Конгрес планує скасувати податкові пільги на електромобілі, а споживачі дедалі частіше обирають традиційні авто.
У компанії також кадрові зміни: нещодавно пішов Оміад Афшар, ключовий менеджер із продажів і виробництва, а раніше – керівник програми роботів Optimus Мілан Ковач.
У січні менеджмент компанії обіцяв повернення до зростання у 2024-му, але вже у квітні пообіцяв оновити прогноз після звіту за квартал.
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