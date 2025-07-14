Ілон Маск не підтримує ідею злиття Tesla з компанією штучного інтелекту xAI. Водночас мільярдер допустив можливість інвестицій автовиробника в розробника Grok – чат-бота, який нещодавно опинився в центрі скандалу через антисемітські висловлювання, пише CNBC .

Деталі

Інвесторський акаунт @BullStreetBets_ на платформі X звернувся до користувачів із запитанням, чи підтримують вони об’єднання Tesla і xAI. Маск відповів коротко: «Ні». Ця заява з’явилася на тлі дискусій про можливу інтеграцію бізнесів мільярдера, зокрема – співпрацю між Tesla та xAI.

Попри це, Маск не відкинув ідеї фінансової участі Tesla в xAI. Він припустив, що питання інвестування компанії у розробника ШІ буде винесено на голосування акціонерів.

Це не перша спроба протестити ідею публічно: у 2023 році Маск проводив опитування в X, чи має Tesla вкласти $5 млрд у xAI, і більшість респондентів підтримала цю ідею.

У березні цього року xAI була офіційно об’єднана з X – соцмережею, яку також контролює Маск. Угода оцінила компанію штучного інтелекту в $80 млрд, а X – у $33 млрд.

Тоді ж Маск анонсував, що чат-бот Grok з’явиться в Tesla. Водночас цей крок викликав нову хвилю критики після того, як Grok опублікував низку антисемітських коментарів.

За даними WSJ, інша компанія Маска – SpaceX – погодилася інвестувати $2 млрд у xAI. Очікується, що ця Інвестиція стане частиною більшого фінансування на суму $10 млрд, яке координує Morgan Stanley.

Водночас xAI активно нарощує інфраструктуру та розробляє Grok 4 – останню версію чат-бота, яку в компанії називають «найрозумнішою ШІ-моделлю у світі».

Контекст

Запуск Grok 4 відбувся на тлі кризи в X: CEO Лінда Яккаріно подала у відставку після двох років роботи.

До цього Grok, інтегрований у соцмережу X, викликав хвилю критики після публікації антисемітських коментарів, зокрема зі згадками про «єврейських босів Голлівуду» та Гітлера. Постфактум xAI видалила ці відповіді й відредагувала системні налаштування моделі, прибравши інструкцію «не цуратися політично некоректних заяв».

Інцидент викликав занепокоєння щодо надійності Grok, який xAI позиціонує як альтернативу ChatGPT, Gemini та Claude. Попри технічні успіхи, питання довіри до бренду залишаються відкритими, особливо для бізнес-користувачів, яких xAI намагається залучити на тлі конкуренції з іншими гравцями ринку.

Однак скандали, пов’язані з роботою Grok, можуть ускладнити зусилля Маска із залучення бізнес-клієнтів та інтеграції ШІ у свої основні проєкти.