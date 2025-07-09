Генеральна директорка соцмережі Х Лінда Яккаріно йде з посади. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі 9 липня. Ілон Маск у відповідь подякував Яккаріно за її внесок у роботу платформи.

Деталі

Яккаріно залишає посаду після двох років роботи на чолі компанії. Причини своєї відставки вона не назвала.

«Коли ми з Ілоном Маском вперше обговорили його бачення Х, я зрозуміла, що це буде унікальна можливість реалізувати видатну місію цієї компанії», – написала вона.

Яккаріно подякувала Маску за те, що «він довірив мені захист свободи слова, трансформацію компанії і перетворення Х в додаток для всього».

Як пише NYT, Яккаріно до останнього часу захищала Маска перед рекламодавцями та користувачами. Імпульсивність мільярдера ускладнювала роботу гендиректорки: він різко відповідав рекламодавцям, що не змінить своєї поведінки, конфліктував з урядами через видалення акаунтів у соцмережах і перейменував Twitter на X, знищивши відомий бренд, зазначило видання.

Контекст

Ілон Маск найняв Яккаріно у червні 2023 року, щоб повернути рекламодавців на платформу після того, як багато з них скоротили свої витрати на платформу. Раніше Яккаріно була керівницею відділу реклами в NBCUniversal.

Минулого року X отримала новий поштовх після перемоги Трампа на виборах. Завдяки зусиллям Яккаріно та близькості Маска до президента деякі рекламодавці повернулися на платформу.