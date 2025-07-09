Генеральна директорка соцмережі Х Лінда Яккаріно йде з посади. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі 9 липня. Ілон Маск у відповідь подякував Яккаріно за її внесок у роботу платформи.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Яккаріно залишає посаду після двох років роботи на чолі компанії. Причини своєї відставки вона не назвала.
- «Коли ми з Ілоном Маском вперше обговорили його бачення Х, я зрозуміла, що це буде унікальна можливість реалізувати видатну місію цієї компанії», – написала вона.
- Яккаріно подякувала Маску за те, що «він довірив мені захист свободи слова, трансформацію компанії і перетворення Х в додаток для всього».
- Як пише NYT, Яккаріно до останнього часу захищала Маска перед рекламодавцями та користувачами. Імпульсивність мільярдера ускладнювала роботу гендиректорки: він різко відповідав рекламодавцям, що не змінить своєї поведінки, конфліктував з урядами через видалення акаунтів у соцмережах і перейменував Twitter на X, знищивши відомий бренд, зазначило видання.
Контекст
Ілон Маск найняв Яккаріно у червні 2023 року, щоб повернути рекламодавців на платформу після того, як багато з них скоротили свої витрати на платформу. Раніше Яккаріно була керівницею відділу реклами в NBCUniversal.
Минулого року X отримала новий поштовх після перемоги Трампа на виборах. Завдяки зусиллям Яккаріно та близькості Маска до президента деякі рекламодавці повернулися на платформу.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.