Компанія xAI Ілона Маска випустила свою найпотужнішу модель штучного інтелекту Grok 4 і презентувала найдорожчий серед конкурентів підписний план SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць. Новинка зʼявилась на тлі скандалу довкола Grok і відставки CEO соцмережі X, пише TechCrunch .

Деталі

Grok 4 – нова флагманська модель xAI, яку Маск описує як «розумнішу за доктора наук у всіх академічних дисциплінах, без винятку». «Іноді йому може бракувати здорового глузду, і він ще не винайшов нових технологій чи не відкрив нових законів фізики, але це лише питання часу», – заявив Маск під час прямої трансляції в середу ввечері.

xAI також запустила Grok 4 Heavy – версію з мультиагентним підходом, де декілька моделей вирішують завдання паралельно та обирають найкраще рішення.

За даними компанії, Grok 4 Heavy набрав рекордні 44,4% на Humanity’s Last Exam (тест для оцінки можливостей штучного інтелекту, який складається з 3000 питань, розроблених експертами з різних країн), обійшовши Google Gemini 2.5 Pro (26,9%) і OpenAI o3.

У тесті ARC-AGI-2 (візуальні патерни) Grok набрав 16,2%, майже вдвічі більше за найближчого конкурента Claude Opus 4.

SuperGrok Heavy надає ранній доступ до Grok 4 Heavy, а також до майбутніх продуктів: у серпні вийде модель для програмування, у вересні – мультиагент, у жовтні – відеогенератор.

xAI відкриває API Grok 4 для розробників і розпочинає співпрацю з хмарними платформами (hyperscalers) для масштабування у корпоративному сегменті.

Контекст

Запуск Grok 4 відбувся на тлі кризи в X: напередодні CEO Лінда Яккаріно подала у відставку після двох років роботи. Водночас бот Grok, інтегрований у соцмережу, викликав хвилю критики після публікації антисемітських коментарів, зокрема із згадками про «єврейських босів Голлівуду» та Гітлера. Постфактум xAI видалила ці відповіді й відредагувала системні налаштування моделі, прибравши інструкцію «не цуратися політично некоректних заяв».

Інцидент викликав занепокоєння щодо надійності Grok, який xAI позиціонує як альтернативу ChatGPT, Gemini та Claude. Попри технічні успіхи, питання довіри до бренду залишаються відкритими – особливо для бізнес-користувачів, яких xAI намагається залучити на тлі конкуренції з іншими гравцями ринку.