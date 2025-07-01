Компанія xAI, що належить Ілону Маску, залучила $10 млрд через боргове та акціонерне фінансування. Про це повідомили у банку Morgan Stanley, що виступив організатором інвестраунду.

Деталі

Половина суми отримана через забезпечені облігації та кредити, а ще $5 млрд – через стратегічні інвестиції в акціонерний капітал.

Кошти посилять інфраструктуру xAI та розвиток чатбота Grok, який конкурує з OpenAI та Anthropic, підтримуваною Amazon. У травні Маск повідомив CNBC, що суперкомп’ютер Colossus у Мемфісі, Теннессі, має 200 000 графічних процесорів (GPU) для тренування ШІ, а xAI планує створити центр на 1 млн GPU поблизу. Компанія продовжить закуповувати чіпи в Nvidia та AMD.

Morgan Stanley зазначила, що кошти підтримають розробку передових ШІ-рішень xAI, зокрема платформи Grok та одного з найбільших у світі дата-центрів.

Контекст

Заснована у 2023 році, xAI конкурує з OpenAI, Anthropic і Google у створенні передових ШІ-інструментів. Чат-бот Grok позиціонується як правдива альтернатива ChatGPT і Gemini від Google. У березні xAI об’єднала зусилля з соціальною мережею X, оцінивши бізнес у $113 млрд.