OpenAI підписала угоду з Oracle на $30 млрд для оренди значних обчислювальних потужностей у датацентрах Oracle на території США. Загальна потужність складе приблизно 4,5 гігавата, що еквівалентно енергоспоживанню мільйонів американських домогосподарств. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Для забезпечення цього попиту Oracle планує звести нові датацентри в кількох штатах, зокрема в Техасі, Мічигані, Вісконсині, Вайомінгу, а також розглядає можливості в Нью-Мексико, Джорджії, Огайо та Пенсильванії. Датацентр у Техасі планують розширити майже вдвічі.

Угода є частиною масштабного проєкту Stargate, у межах якого OpenAI, Oracle, SoftBank та інші компанії інвестують понад $500 млрд у розвиток інфраструктури для штучного інтелекту.

Після оголошення про розширення співпраці акції Oracle зросли на 5%, досягнувши рекордної позначки $229,98 за акцію. Загалом цього року їхня вартість збільшилася на 38%, що відображає довіру інвесторів до хмарного бізнесу компанії.

Oracle активно розвиває сектор хмарних послуг, орієнтуючись на клієнтів, які працюють зі штучним інтелектом, що сприяє зростанню як доходів, так і витрат компанії.

Окрім США, OpenAI разом із партнерами, зокрема Oracle, Nvidia та Cisco, працює над проєктом Stargate в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Контекст

У січні генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив проєкт Stargate у Білому домі разом із президентом США Дональдом Трампом, головою SoftBank Масайосі Соном і співзасновником Oracle Ларрі Еллісоном. Проєкт передбачає вкладення до $500 млрд у створення дата-центрів і розвиток інфраструктури для штучного інтелекту в США.

Трамп позитивно оцінив ініціативу OpenAI, назвавши її «виявом віри в американський потенціал».

На початку травня OpenAI оголосила про плани розширення Stargate за рахунок залучення міжнародних інвестицій, щоб посилити технологічну перевагу США над Китаєм і сприяти розвитку «демократичного ШІ». У компанії зазначили, що цей підхід спрямований на підтримку глобальних цінностей, таких як свобода слова, відкриті ринки та захист особистих даних від масового збору урядами.