У липні 2025 року український автопарк поповнили понад 7000 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 16,7% більше, ніж у червні цього року, та на 47% більше, ніж у липні 2024-го, повідомив «Укравтопром».
- Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 6849 од., з яких 1587 були новими (+62% р/р), а 5262 – уживаними (+42% р/р).
- Серед 176 комерційних електромобілів новими були лише 20 авто (у липні 2024 року з 103 одиниць новими були шість).
Пʼятірка нових електромобілів липня:
- BYD Song Plus EV – 384 од.;
- Honda eNS1 – 206 од.;
- Volkswagen ID.UNYX – 131 од.;
- Zeekr 7X – 104 од.;
- Audi Q4 e-tron – 89 од.
Пʼятірка імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y – 733 од.;
- Tesla Model 3 – 567 од.;
- Nissan Leaf – 522 од.;
- KIA Niro EV – 265 од.;
- Hyundai Kona Electric – 226 од.
Контекст
В Україні до кінця 2025 року діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Необхідно сплатити лише акцизний збір у розмірі €1 за кВт ємності акумулятора.
Ці пільги були запроваджені у 2017 році спочатку на один рік, потім їх дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році – до кінця 2025 року.
На початку червня 2025 року в Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 13351, яким пропонується продовжити пільговий період ввезення електрокарів до 1 січня 2027 року. У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що, у разі скасування пільг із 1 січня 2026 року, імпорт електромобілів може суттєво скоротитися, що сповільнить перехід автопарку на нові екологічні стандарти, а це суперечить державній політиці у цьому напрямі.
Водночас Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не планує підтримувати законопроєкти, що передбачають продовження дії пільг на ввезення електрокарів, заявив голова Комітету Данило Гетманцев.
