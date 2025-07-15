Geely Automobile Holdings Ltd. викупить усі акції Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., щоб зробити компанію приватною. Про це йдеться у повідомленні автовиробника.

Деталі

Згідно з умовами, Geely викупить усі акції Zeekr, які ще не належать компанії, за ціною $2,68 за акцію, або $26,87 за американську депозитарну акцію (ADS).

За розрахунками Bloomberg, ця сума на 3,4% нижча за ціну закриття Zeekr на останній торговій сесії.

У травні, коли Geely вперше оголосила пропозицію, ціна становила $2,56 за акцію, або $25,66 за ADS.

Ця угода укладається трохи більше ніж через рік після того, як Zeekr дебютувала на Нью-Йоркській біржі, ставши однією з найбільших китайських компаній, що вийшла на американський ринок за останні роки.

Це рішення відображає значні зміни в китайській автомобільній групі, яка зазнає труднощів через торговельні конфлікти із Заходом та сильний тиск на ціни електромобілів у Китаї, говорять аналітики.

Китайські державні ЗМІ пов’язували попередню пропозицію Geely щодо зняття Zeekr з біржі зі спробами Пекіна зробити привабливішим повернення китайських компаній, зареєстрованих за кордоном, на батьківщину.

Geely повідомила, що фінансуватиме угоду за рахунок власних ресурсів або, за необхідності, за допомогою боргового фінансування. Акціонери Zeekr можуть обрати отримання 1,23 акції Geely за кожну акцію Zeekr або 12,3 акції Geely за кожну ADS.

Zeekr зазначила, що угода має бути завершена в четвертому кварталі 2025 року, після чого компанія буде знята з лістингу на Нью-Йоркській біржі.

Контекст

Zeekr – китайський бренд преміальних електромобілів, заснований компанією Geely у 2021 році. На початок 2025 року Geely Automobile Holdings володіє 62,8% акцій Zeekr, її дочірня компанія Geely International (Hong Kong) Limited контролює 12,3%, а 9,1% належить GHGK Innovation Limited, решта акцій розподілена між іншими інвесторами.

Zeekr спеціалізується на виробництві електромобілів преміум-класу, таких як моделі Zeekr 001, Zeekr X та Zeekr 009, і активно розширює присутність на міжнародних ринках, зокрема в Європі, на Близькому Сході, в Австралії та Південній Кореї.