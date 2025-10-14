Ринок вакансій у секторі оборонних технологій України за останні два роки зріс у 20 разів: у другому кварталі 2023-го на платформі jobs.dou.ua було 79 вакансій, а до третього кварталу 2025-го їх кількість сягнула 1606. Про це йдеться в дослідженні DOU від 14 жовтня.
Деталі
- Зростання відбувалося щоквартально: з 194 вакансій у третьому кварталі 2023 року до 366 у першому кварталі 2024 року, 529 у другому, 657 у третьому, 731 у четвертому, а в лютому 2025 року кількість різко зросла до 499, досягнувши 1606 до кінця третього кварталу.
- Конкуренція за вакансії знижується: якщо у 2023 році на одну вакансію припадало 15–18 відгуків, то у 2025 році – 8–9. Найвищий показник був у третьому кварталі 2023 року (17,8 відгуків), а до третього кварталу 2025 року він знизився до 8,2.
- Рекордну кількість відгуків 4300 зафіксовано в липні 2025 року. Найбільший попит серед технічних спеціалізацій мають hardware-спеціалісти (329 вакансій, зростання на 93 порівняно з попереднім кварталом), embedded-розробники (+45 вакансій), QA, project manager та AI/ML-фахівці.
- Серед нетехнічних позицій лідирують HR і менеджери з продажу, а найвищі відгуки отримують вакансії project manager, QA, office manager (14,7 відгуків) та sales (14,2).
- Щодо досвіду, найбільше пропозицій 514 – для фахівців, що мають 1–3 роки роботи. Для кандидатів без досвіду доступно лише 33 вакансії, а для тих, хто має менше року досвіду, пропозицій більше, ніж для спеціалістів, що мають понад пʼять років. У 316 вакансіях вимоги до досвіду не вказані.
- Активність кандидатів знижується в категоріях AI/ML, DevOps, Design і Product Manager, але зростає для Project Manager, Office Manager, Sales, Marketing (11,7 відгука) і Legal (13,5). Натомість HR (10,7) і Assistant (8,5) втрачають популярність.
- Географічно ринок зосереджений у Києві, де відкрито 1361 вакансію. В інших містах, як Львів, Дніпро чи Одеса, пропозицій значно менше – кілька десятків. Віддалених вакансій лише 173, що суттєво поступається офісним позиціям, на відміну від загального IT-ринку, де ремоут-позиції більш поширені. Для порівняння, на загальному IT-ринку hardware-вакансій лише 74 з 6408.
Контекст
У 2024 році українці зареєстрували понад 26 000 нових компаній. Найшвидше зростав сектор MilTech, йдеться в дослідженні YC.Market. За даними дослідження, війна сприяє розвитку ринку компʼютерних послуг: попит на продукцію MilTech зріс не тільки на програмне забезпечення (software), а й на високоточне обладнання (hardware).
