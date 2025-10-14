Ринок вакансій у секторі оборонних технологій України за останні два роки зріс у 20 разів: у другому кварталі 2023-го на платформі jobs.dou.ua було 79 вакансій, а до третього кварталу 2025-го їх кількість сягнула 1606. Про це йдеться в дослідженні DOU від 14 жовтня.